Будет еще больше драм и секретов! В разработке спин-офф "Отчаянных домохозяек": что известно

На знаменитую улицу Вистерия Лейн возвращаются драмы, скандалы и секреты. Именно с таким названием готовится новый спин-офф "Отчаянных домохозяек".

Что известно о продолжении культового сериала 2000-х, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Deadline .

Что известно о продолжении "Отчаянных домохозяек"

Компания Onyx Collective, принадлежащая Disney, готовит продолжение под названием "Вистерия Лейн". Проектом будут заниматься актриса и телепродюсер Кэрри Вашингтон и сценарист Натали Чайдез.

Создатель "Отчаянных домохозяек" Марк Черри не участвовал в презентации нового проекта, однако, по словам источников, он проинформирован и может присоединиться на определенном этапе к созданию.

Что известно о новом сериале

События будут разворачиваться в той же локации - на вымышленной улице Вистерия Лейн. Тогда ее снимали на студии Universal. Она стала одной из самых известных телевизионных декораций, которая до сих пор привлекает внимание туристов.

"Вистерия Лейн" описывают как веселый, сексуальный и мрачно-комедийный сериал с элементами драмы и мистики. В центре сюжета - группа из пяти очень разных друзей, а иногда и врагов, которые живут на идеальной улице.

Все соседи имеют красивые дома, роскошные семьи и блестящие внедорожники на подъездной дороге. Однако за белыми заборами и улыбающимися сообщениями в соцсетях скрываются серьезные тайны.

Героини "Отчаянных домохозяек" (фото: кадр из сериала)

Пока неизвестно, вернутся ли героини оригинального сериала, например Сьюзан, Габриэль или Бри. Новый проект сохранит атмосферу оригинального шоу.

Напомним, премьера "Отчаянных домохозяек" состоялась в 2004 году на канале АВС. Сериал получил 8 сезонов, каждый из которых имел более 20 серий. Только четвертый сезон получил 17 эпизодов. Финал проекта состоялся в 2013 году. Сюжет разворачивался вокруг группы подруг Сьюзен Мейер, Линетт Скаво, Бри Ван де Камп и Габриэль Солис, а также их семей. Главные роли исполнили Терри Хэтчер, Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и другие.