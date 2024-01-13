20 років потому: як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

У 2024 році серіал "Відчайдушні домогосподарки" святкуватиме ювілей - 20-ту річницю з дня прем'єри першого епізоду. За цей час історію про подружок з Вістерії Лейн подивилися чимало людей, разом з глядачами зростали та змінювалися й актриси, які зіграли головних героїнь.

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінки артисток.

Як зараз виглядають актриси з "Відчайдушних домогосподарок" та чим вони займаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Марсія Кросс

Актрисі, яка зіграла Брі Ван де Камп, нині 61 рік. Вона виховує двох дітей та живе у шлюбі з брокером. Вона активно веде сторінки у соцмережах, бореться за права людей. Але після зйомок у "Відчайдушних домогосподарках" Кросс не отримувала великих ролей та з'являлася у фільмах та серіалах лише в епізодах.

Як виглядала Кросс у минулому (скріншот)

Як змінилася актриса, яка зіграла Брі Ван де Камп (скріншот)

Тері Хетчер

Артистці, яка зіграла Сюзан Майєр, нині вже 59 років. Після "Відчайдушних домогосподарок" вона не дуже активно знімалася, але у 2023 році отримала велику роль у комедії. У Хетчер є донька, а також вона двічі була заміжня.

Хетчер у минулому (скріншот)

Як змінилася актриса, яка зіграла Сюзан у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (фото: instagram.com/officialterihatcher)

Єва Лонгорія

Актрису, яку вважають найяскравішою зіркою серіалу, зіграла Габріель Соліс. Її стиль намагалися копіювати майже усі глядачки. Нині ж вона продовжує вражати світ красою. Лонгорія виховує сина, щаслива у стосунках, вже навесні вона відсвяткує 49-ий день народження.

Лонгорія у молодості (скріншот)

Як зараз виглядає Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Фелісіті Хаффман

Актриса, яка зіграла багатодітну маму-кар'єристку Лінетт Скаво, декілька років тому зникла з соцмереж. Це сталося на тлі корупційного скандалу. Хаффман отримувала тюремний термін, але усього на 14 днів. Нині актрисі 61 рік, вона виховує двох дітей та живе у шлюбі з чоловіком, за якого вийшла ще у 1997 році.

Актриса, яка зіграла Скаво, у минулому (cкріншот)

Після зйомок Хаффман продовжила дружити з Лонгорією (фото: instagram.com/evalongoria)

Ніколетт Шерідан

Актрисі, яка зіграла скандалістку Іді Брітт, вже 60 років. Вона розлучена, дітей не має. Втім, Шерідан продовжує зніматися у фільмах та підкорює серця фанів, адже ніби зовсім не старіє.

Як виглядала Шерідан у молодості (скріншот)

Актриса, яка зіграла Брітт, зараз (фото: instagram.com/nicollettesheridan)