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20 років потому: як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Субота 13 січня 2024 17:15
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20 років потому: як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Як змінилися актриси культового серіалу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У 2024 році серіал "Відчайдушні домогосподарки" святкуватиме ювілей - 20-ту річницю з дня прем'єри першого епізоду. За цей час історію про подружок з Вістерії Лейн подивилися чимало людей, разом з глядачами зростали та змінювалися й актриси, які зіграли головних героїнь.

Як зараз виглядають актриси з "Відчайдушних домогосподарок" та чим вони займаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінки артисток.

Марсія Кросс

Актрисі, яка зіграла Брі Ван де Камп, нині 61 рік. Вона виховує двох дітей та живе у шлюбі з брокером. Вона активно веде сторінки у соцмережах, бореться за права людей. Але після зйомок у "Відчайдушних домогосподарках" Кросс не отримувала великих ролей та з'являлася у фільмах та серіалах лише в епізодах.

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;

Як виглядала Кросс у минулому (скріншот)

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;

Як змінилася актриса, яка зіграла Брі Ван де Камп (скріншот)

Тері Хетчер

Артистці, яка зіграла Сюзан Майєр, нині вже 59 років. Після "Відчайдушних домогосподарок" вона не дуже активно знімалася, але у 2023 році отримала велику роль у комедії. У Хетчер є донька, а також вона двічі була заміжня.

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Хетчер у минулому (скріншот)

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Як змінилася актриса, яка зіграла Сюзан у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (фото: instagram.com/officialterihatcher)

Єва Лонгорія

Актрису, яку вважають найяскравішою зіркою серіалу, зіграла Габріель Соліс. Її стиль намагалися копіювати майже усі глядачки. Нині ж вона продовжує вражати світ красою. Лонгорія виховує сина, щаслива у стосунках, вже навесні вона відсвяткує 49-ий день народження.

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;

Лонгорія у молодості (скріншот)

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Як зараз виглядає Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Фелісіті Хаффман

Актриса, яка зіграла багатодітну маму-кар'єристку Лінетт Скаво, декілька років тому зникла з соцмереж. Це сталося на тлі корупційного скандалу. Хаффман отримувала тюремний термін, але усього на 14 днів. Нині актрисі 61 рік, вона виховує двох дітей та живе у шлюбі з чоловіком, за якого вийшла ще у 1997 році.

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Актриса, яка зіграла Скаво, у минулому (cкріншот)

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Після зйомок Хаффман продовжила дружити з Лонгорією (фото: instagram.com/evalongoria)

Ніколетт Шерідан

Актрисі, яка зіграла скандалістку Іді Брітт, вже 60 років. Вона розлучена, дітей не має. Втім, Шерідан продовжує зніматися у фільмах та підкорює серця фанів, адже ніби зовсім не старіє.

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;Як виглядала Шерідан у молодості (скріншот)

20 років потому: як змінилися зірки серіалу &quot;Відчайдушні домогосподарки&quot;

Актриса, яка зіграла Брітт, зараз (фото: instagram.com/nicollettesheridan)

Раніше ми вже розповідали, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".

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