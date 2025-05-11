Буде сантехнічна катастрофа: чому не можна зливати олію в раковину

Чому не можна зливати олію в раковину

Багато хто не здогадується, але зливати олію в каналізацію заборонено правилами водопостачання. Після потрапляння у воду, олія не розчиняється, а густіє, осідає на стінках труб або в септиках.

У квартирах це призводить до закупорок, а у приватних будинках - до порушення роботи бактерій у системах очищення. Навіть гаряча вода не здатна розчинити ці жирові відкладення повністю. Згодом олія застигає знову, сприяючи утворенню щільних пробок. Тому такий спосіб утилізації є неефективним і шкідливим.

Що станеться, якщо ігнорувати проблему

Зливання олії разом із кип’ятком або миючими засобами здається зручним, але насправді погіршує ситуацію. Коли в одній квартирі зливають жир, а в іншій увімкнено холодну воду, він миттєво твердне й осідає в загальних трубах. Застосування хімікатів щоразу лише створює додаткове навантаження на очисні споруди.

До того ж надмірне використання засобів для прочищення труб шкодить екосистемі. Регулярне зливання олії збільшує витрати на ремонт каналізації. Тож краще відразу обрати безпечні способи утилізації.

Олія здатна дуже швидко закупорити труби (фото: Freepik.com)

Як правильно утилізувати використану олію

Залишки олії не можна зливати ні в раковину, ні в унітаз. У минулому люди намагалися збирати її в пляшки або банки й викидати, але це не найкращий варіант. На звалищах олія гниє повільно, хоча і є біорозкладною речовиною.

Найкраще - дати їй доступ до повітря, щоб мікроорганізми могли її розщепити. Та кидати рідину прямо в бак - не гігієнічно. Саме тому існують альтернативні варіанти, що значно зручніші й безпечніші.

Варіанти утилізації в побуті

Можна скористатися затверджувачами олії, які перетворюють її на щільні "жирні млинці". Такі диски легко викинути у звичайне відро разом з іншим сміттям. Також можна переливати олію в щільно закриті банки й викидати, не купуючи спеціальні ємності.

Інший спосіб - просочити нею серветки, газети чи наповнювач для котячого туалету. Ще один варіант - замороження олії перед утилізацією, щоб уникнути протікань у пакеті. Усе це робить процес безпечним і зручним для будь-якої домівки.

Для компостування також дозволяється використовувати рослинну олію, якщо в суміші немає тваринних продуктів. Таким чином, ми не тільки оберігаємо труби, а й зменшуємо шкоду довкіллю.