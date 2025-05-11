Будет сантехническая катастрофа: почему нельзя сливать масло в раковину

На первый взгляд, сливать остатки масла после жарки в раковину кажется вполне привычным и безопасным. Однако такая привычка может стать настоящим врагом для вашей сантехники и экологии.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему это действительно опасно и как правильно избавиться от использованного масла.
Многие не догадываются, но сливать масло в канализацию запрещено правилами водоснабжения. После попадания в воду, масло не растворяется, а густеет, оседает на стенках труб или в септиках.
В квартирах это приводит к закупоркам, а в частных домах - к нарушению работы бактерий в системах очистки. Даже горячая вода не способна растворить эти жировые отложения полностью. Со временем масло застывает снова, способствуя образованию плотных пробок. Поэтому такой способ утилизации является неэффективным и вредным.
Сливание масла вместе с кипятком или моющими средствами кажется удобным, но на самом деле усугубляет ситуацию. Когда в одной квартире сливают жир, а в другой включена холодная вода, он мгновенно затвердевает и оседает в общих трубах. Применение химикатов каждый раз лишь создает дополнительную нагрузку на очистные сооружения.
К тому же чрезмерное использование средств для прочистки труб вредит экосистеме. Регулярный слив масла увеличивает расходы на ремонт канализации. Поэтому лучше сразу выбрать безопасные способы утилизации.
Остатки масла нельзя сливать ни в раковину, ни в унитаз. В прошлом люди пытались собирать его в бутылки или банки и выбрасывать, но это не лучший вариант. На свалках масло гниет медленно, хотя и является биоразлагаемым веществом.
Лучше всего - дать ему доступ к воздуху, чтобы микроорганизмы могли его расщепить. Но бросать жидкость прямо в бак - не гигиенично. Именно поэтому существуют альтернативные варианты, которые значительно удобнее и безопаснее.
Можно воспользоваться отвердителями масла, которые превращают его в плотные "жирные блины". Такие диски легко выбросить в обычное ведро вместе с другим мусором. Также можно переливать масло в плотно закрытые банки и выбрасывать, не покупая специальные емкости.
Другой способ - пропитать им салфетки, газеты или наполнитель для кошачьего туалета. Еще один вариант - замораживание масла перед утилизацией, чтобы избежать протеканий в пакете. Все это делает процесс безопасным и удобным для любого дома.
Для компостирования также разрешается использовать растительное масло, если в смеси нет животных продуктов. Таким образом, мы не только оберегаем трубы, но и уменьшаем вред окружающей среде.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Joy, Spruce, Real Simple.