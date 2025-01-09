5 простих способів прочистити злив у раковині за допомогою підручних засобів
Забитий злив у раковині може стати справжньою проблемою, але зовсім не обов’язково бігти до магазину за дорогими хімікатами. У багатьох випадках для очищення достатньо використати підручні засоби, які є на кожній кухні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 5 доступних і перевірених способів, як позбутися засмічення без зайвих витрат.
Сода та оцет
Цей спосіб вважається одним із найефективніших для боротьби із засміченнями. Хімічна реакція між содою і оцтом створює піну, яка розчиняє жир, залишки їжі та інший бруд.
Що потрібно зробити:
- Насипте 4-5 столових ложок харчової соди прямо в злив.
- Повільно залийте 1 склянку оцту (9%).
- Закрийте злив ганчіркою або пробкою, щоб посилити реакцію.
- Зачекайте 15-20 хвилин.
- Промийте трубу гарячою водою.
Цей метод ідеально підходить для легких і середніх засмічень. Для профілактики процедуру можна повторювати раз на місяць.
Гаряча вода з содою
Якщо проблема не надто серйозна, вам допоможе гаряча вода у поєднанні з содою. Це простий, але дієвий спосіб для видалення жирових відкладень і очищення від неприємного запаху.
Що потрібно зробити:
- Закип’ятіть 1 літр води.
- Додайте у воду 4-5 ложок харчової соди й ретельно розмішайте.
- Повільно залийте отриманий розчин у злив.
- Дочекайтеся, поки вода стече, і повторіть процедуру за потреби.
Цей спосіб чудово підходить для регулярного очищення та профілактики засмічень. Він простий у виконанні й абсолютно безпечний для будь-яких труб.
Лимонна кислота
Лимонна кислота є не тільки чудовим засобом для видалення накипу, але й ефективним способом прочищення труб. Вона розчиняє жирові відкладення, залишки мила та наліт у трубах.
Що потрібно зробити:
- Засипте 2-3 столові ложки лимонної кислоти в злив.
- Повільно залийте 1 літр гарячої води.
- Зачекайте 15 хвилин.
- Промийте злив великою кількістю води, щоб змити залишки кислоти.
Цей спосіб має приємний бонус - після нього у раковині залишиться свіжий лимонний запах.
Сіль і сода
Якщо під рукою немає оцту чи лимонної кислоти, скористайтеся сумішшю солі й соди. Ці інгредієнти добре працюють разом, видаляючи жир і залишки їжі з труб.
Що потрібно зробити:
- Змішайте по 4 столові ложки харчової соди та кухонної солі.
- Засипте суміш у злив.
- Повільно залийте 1 літр гарячої води.
- Дочекайтеся, поки вода стече, і промийте злив ще раз холодною водою.
Цей метод підходить для профілактики та видалення невеликих засмічень.
Розчин господарського мила
Господарське мило - ще один доступний і безпечний спосіб очищення труб. Воно чудово розчиняє жир і допомагає впоратися із засміченнями.
Що потрібно зробити:
- Натріть 1/4 бруска господарського мила на тертці.
- Розчиніть стружку у 1 літрі гарячої води, ретельно перемішавши.
- Влийте розчин у злив.
- Дочекайтеся 10-15 хвилин, поки мило розчинить жир.
- Промийте трубу гарячою водою.
Цей метод особливо ефективний для профілактики та видалення легких забруднень.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.