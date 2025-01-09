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5 простих способів прочистити злив у раковині за допомогою підручних засобів

Четвер 09 січня 2025 19:30
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5 простих способів прочистити злив у раковині за допомогою підручних засобів Що вилити у злив, щоб прочистити його (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Забитий злив у раковині може стати справжньою проблемою, але зовсім не обов’язково бігти до магазину за дорогими хімікатами. У багатьох випадках для очищення достатньо використати підручні засоби, які є на кожній кухні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 5 доступних і перевірених способів, як позбутися засмічення без зайвих витрат.

Сода та оцет

Цей спосіб вважається одним із найефективніших для боротьби із засміченнями. Хімічна реакція між содою і оцтом створює піну, яка розчиняє жир, залишки їжі та інший бруд.

Що потрібно зробити:

  • Насипте 4-5 столових ложок харчової соди прямо в злив.
  • Повільно залийте 1 склянку оцту (9%).
  • Закрийте злив ганчіркою або пробкою, щоб посилити реакцію.
  • Зачекайте 15-20 хвилин.
  • Промийте трубу гарячою водою.

Цей метод ідеально підходить для легких і середніх засмічень. Для профілактики процедуру можна повторювати раз на місяць.

Гаряча вода з содою

Якщо проблема не надто серйозна, вам допоможе гаряча вода у поєднанні з содою. Це простий, але дієвий спосіб для видалення жирових відкладень і очищення від неприємного запаху.

Що потрібно зробити:

  • Закип’ятіть 1 літр води.
  • Додайте у воду 4-5 ложок харчової соди й ретельно розмішайте.
  • Повільно залийте отриманий розчин у злив.
  • Дочекайтеся, поки вода стече, і повторіть процедуру за потреби.

Цей спосіб чудово підходить для регулярного очищення та профілактики засмічень. Він простий у виконанні й абсолютно безпечний для будь-яких труб.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є не тільки чудовим засобом для видалення накипу, але й ефективним способом прочищення труб. Вона розчиняє жирові відкладення, залишки мила та наліт у трубах.

Що потрібно зробити:

  • Засипте 2-3 столові ложки лимонної кислоти в злив.
  • Повільно залийте 1 літр гарячої води.
  • Зачекайте 15 хвилин.
  • Промийте злив великою кількістю води, щоб змити залишки кислоти.

Цей спосіб має приємний бонус - після нього у раковині залишиться свіжий лимонний запах.

Сіль і сода

Якщо під рукою немає оцту чи лимонної кислоти, скористайтеся сумішшю солі й соди. Ці інгредієнти добре працюють разом, видаляючи жир і залишки їжі з труб.

Що потрібно зробити:

  • Змішайте по 4 столові ложки харчової соди та кухонної солі.
  • Засипте суміш у злив.
  • Повільно залийте 1 літр гарячої води.
  • Дочекайтеся, поки вода стече, і промийте злив ще раз холодною водою.

Цей метод підходить для профілактики та видалення невеликих засмічень.

Розчин господарського мила

Господарське мило - ще один доступний і безпечний спосіб очищення труб. Воно чудово розчиняє жир і допомагає впоратися із засміченнями.

Що потрібно зробити:

  • Натріть 1/4 бруска господарського мила на тертці.
  • Розчиніть стружку у 1 літрі гарячої води, ретельно перемішавши.
  • Влийте розчин у злив.
  • Дочекайтеся 10-15 хвилин, поки мило розчинить жир.
  • Промийте трубу гарячою водою.

Цей метод особливо ефективний для профілактики та видалення легких забруднень.

Раніше ми писали, які є 7 випадків у прибиранні, коли оцет та сіль легко впораються з проблемою.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.

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