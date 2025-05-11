Буде сантехнічна катастрофа: чому не можна зливати олію в раковину
На перший погляд, зливати залишки олії після смаження в раковину здається цілком звичним і безпечним. Проте така звичка може стати справжнім ворогом для вашої сантехніки та екології.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому це дійсно небезпечно та як правильно позбутися використаної олії.
Чому не можна зливати олію в раковину
Багато хто не здогадується, але зливати олію в каналізацію заборонено правилами водопостачання. Після потрапляння у воду, олія не розчиняється, а густіє, осідає на стінках труб або в септиках.
У квартирах це призводить до закупорок, а у приватних будинках - до порушення роботи бактерій у системах очищення. Навіть гаряча вода не здатна розчинити ці жирові відкладення повністю. Згодом олія застигає знову, сприяючи утворенню щільних пробок. Тому такий спосіб утилізації є неефективним і шкідливим.
Що станеться, якщо ігнорувати проблему
Зливання олії разом із кип’ятком або миючими засобами здається зручним, але насправді погіршує ситуацію. Коли в одній квартирі зливають жир, а в іншій увімкнено холодну воду, він миттєво твердне й осідає в загальних трубах. Застосування хімікатів щоразу лише створює додаткове навантаження на очисні споруди.
До того ж надмірне використання засобів для прочищення труб шкодить екосистемі. Регулярне зливання олії збільшує витрати на ремонт каналізації. Тож краще відразу обрати безпечні способи утилізації.
Олія здатна дуже швидко закупорити труби (фото: Freepik.com)
Як правильно утилізувати використану олію
Залишки олії не можна зливати ні в раковину, ні в унітаз. У минулому люди намагалися збирати її в пляшки або банки й викидати, але це не найкращий варіант. На звалищах олія гниє повільно, хоча і є біорозкладною речовиною.
Найкраще - дати їй доступ до повітря, щоб мікроорганізми могли її розщепити. Та кидати рідину прямо в бак - не гігієнічно. Саме тому існують альтернативні варіанти, що значно зручніші й безпечніші.
Варіанти утилізації в побуті
Можна скористатися затверджувачами олії, які перетворюють її на щільні "жирні млинці". Такі диски легко викинути у звичайне відро разом з іншим сміттям. Також можна переливати олію в щільно закриті банки й викидати, не купуючи спеціальні ємності.
Інший спосіб - просочити нею серветки, газети чи наповнювач для котячого туалету. Ще один варіант - замороження олії перед утилізацією, щоб уникнути протікань у пакеті. Усе це робить процес безпечним і зручним для будь-якої домівки.
Для компостування також дозволяється використовувати рослинну олію, якщо в суміші немає тваринних продуктів. Таким чином, ми не тільки оберігаємо труби, а й зменшуємо шкоду довкіллю.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.