Буде призначена для нічної зйомки. З'явилися зображення "революційного" спалаху в майбутньому iPhone 16 Pro Max

На рендерах видно, що навколо всього потужного блоку камер пристрою тягнеться світлодіодна смуга. В іншому зовнішній вигляд смартфона практично не відрізняється від iPhone 15.

Світлодіодне підсвічування на iPhone 16 може значно покращити якість ваших фотографій і, можливо, буде конкурентоспроможним порівняно з кільцевою лампою, яка використовується для відеозаписів.

Іншими словами, нова функція iPhone 16 надає економічне та зручне рішення, щоб створювати контент для соціальних мереж, зменшуючи витрати та необхідність використання додаткових пристроїв.

"Нещодавно я побачив патент Apple, який демонструє нам інший спалах. Виходячи з цього, я припускаю, що iPhone 16 Pro Max буде оснащений революційною конструкцією для покращення якості нічної зйомки", - наголосив Ice Universe.

Екран в iPhone 16

Інсайдери відзначають, що доступні версії iPhone 16 до 2025 року не матимуть дисплей з технологією Pro-Motion, підтримкою 120 Гц і функцією Always On Display, оскільки ці особливості характерні виключно для Pro-версій.

Водночас у деяких джерелах все частіше згадується iPhone 16 Ultra, який, можливо, з'явиться вже у 2024 році та буде обладнаний інноваційним дисплеєм на основі MLA-лінз. Суть його полягає в тому, що OLED-панелі направляють відбите світло у бік користувача, збільшуючи яскравість екрана без збільшення енергоспоживання.

Враховуючи більш високу вартість таких дисплеїв, можливо, ця функція буде доступна для нової моделі iPhone 16.