Будет предназначена для ночной съемки. Появились изображения "революционной" вспышки в будущем iPhone 16 Pro Max

На рендерах видно, что вокруг всего мощного блока камер устройства тянется светодиодная полоса. В остальном внешний облик смартфона практически не отличается от iPhone 15.

Светодиодная подсветка на iPhone 16 может значительно улучшить качество ваших фотографий и, возможно, будет конкурентоспособной по сравнению с кольцевой лампой, используемой для видеозаписей.

Другими словами, новая функция iPhone 16 предоставляет экономичное и удобное решение, чтобы создавать контент для социальных сетей, уменьшая затраты и необходимость использования дополнительных устройств.

"Недавно я увидел патент Apple, демонстрирующий нам другую вспышку. Исходя из этого, я предполагаю, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен революционной конструкцией для улучшения качества ночной съемки", - подчеркнул Ice Universe.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 8, 2023