Будет предназначена для ночной съемки. Появились изображения "революционной" вспышки в будущем iPhone 16 Pro Max
Китайский инсайдер опубликовал предполагаемые изображения iPhone 16 Pro Max, который должен выйти в 2024 году. Ранее он неоднократно предоставлял достоверную информацию о гаджетах и первым сообщил о появлении технологии Dynamic Island.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера Ice Universe в Х (Twitter).
На рендерах видно, что вокруг всего мощного блока камер устройства тянется светодиодная полоса. В остальном внешний облик смартфона практически не отличается от iPhone 15.
Светодиодная подсветка на iPhone 16 может значительно улучшить качество ваших фотографий и, возможно, будет конкурентоспособной по сравнению с кольцевой лампой, используемой для видеозаписей.
Другими словами, новая функция iPhone 16 предоставляет экономичное и удобное решение, чтобы создавать контент для социальных сетей, уменьшая затраты и необходимость использования дополнительных устройств.
"Недавно я увидел патент Apple, демонстрирующий нам другую вспышку. Исходя из этого, я предполагаю, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен революционной конструкцией для улучшения качества ночной съемки", - подчеркнул Ice Universe.
Обычно я заложил на Apple patent что показывает, что different flash design не было. Базированный на этом, я имею iPhone 16 Pro Max полный сквозь прогулку flash design to achieve enhanced night photography. Let's take a look at the possible design. Is it bold enough? pic.twitter.com/1bt6QeB6bL— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 8, 2023
Экран в iPhone 16
Инсайдеры отмечают, что доступные версии iPhone 16 до 2025 года не будут иметь дисплей с технологией Pro-Motion, поддержкой 120 Гц и функцией Always On Display, поскольку эти особенности характерны исключительно для Pro-версий.
В некоторых источниках все чаще упоминается iPhone 16 Ultra, который, возможно, появится уже в 2024 году и будет оборудован инновационным дисплеем на основе MLA-линз. Суть его состоит в том, что OLED-панели направляют отраженный свет в сторону пользователя, увеличивая яркость экрана без увеличения энергопотребления.
Учитывая более высокую стоимость таких дисплеев, возможно, эта функция будет доступна для новой модели iPhone 16.
Напомним, что iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей.
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