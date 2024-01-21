"Буде повний рознос". Відома українська телеведуча зізналася, чому не показує чоловіка

Українська теле- та радіоведуча Катерина Соляр відповіла, чому не показує свого коханого чоловіка на публіку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю журналістки у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".
Так, ведуча 24 каналу жартує, що не показує чоловіка, бо він поки що не отримав план, що йому говорити і як себе поводити.
Про стосунки з коханим вона також розповідає небагато. Лише говорить, що подружжя не називає одне одного пестливими словами.
Катерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)
А любить журналістка свого обранця за те, що він мало говорить і багато робить, як справжній чоловік.
Коли Женя Фешак поцікавився у неї, чи можна Соляр влаштувати сварку дома, та відповідає - рідко.
"У кадрі я жінка вогонь, рот не закривається. Тому сварки у нас дуже тихі. Бо коли мовчу -це означає, що наступив апокаліпсис і буде повний рознос. У такі моменти зі мною вже не можна говорити. Треба кинути шоколадку і відійти на безпечну відстань", - жартує Катерина.
Нагадаємо, журналістка прославилася ще на початку повномасштабної війни після висловлювання про "маленьку люду" на адресу співачки Світлани Лободи.
Тепер її ім'я широко відоме в Україні, а сама Катя активно веде соцмережі, закохуючи читачів у свою харизму та професійність.
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