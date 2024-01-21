"Будет полный разнос". Известная украинская телеведущая призналась, почему не показывает мужа

Украинская теле- и радиоведущая Екатерина Соляр ответила, почему не показывает своего любимого мужа на публику.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью журналистки в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".
Так, ведущая 24 канала шутит, что не показывает мужа, потому что он пока не получил план, что ему говорить и как себя вести.
Об отношениях с любимым она также рассказывает немного. Только говорит, что супруги не называют друг друга ласковыми словами.
Екатерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)
А любит журналистка своего избранника за то, что он мало говорит и много делает, как настоящий мужчина.
Когда Женя Фешак поинтересовался у нее, можно ли Соляр устроить ссору дома, та отвечает - редко.
"В кадре я женщина огонь, рот не закрывается. Поэтому ссоры у нас очень тихие. Потому что когда молчу - это означает, что наступил апокалипсис и будет полный разнос. В такие моменты со мной уже нельзя говорить. Надо бросить шоколадку и отойти на безопасное расстояние", - шутит Екатерина.
Напомним, журналистка прославилась еще в начале полномасштабной войны после высказывания о "маленькой люде" в адрес певицы Светланы Лободы.
Теперь ее имя широко известно в Украине, а сама Катя активно ведет соцсети, влюбляя читателей в свою харизму и профессионализм.
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