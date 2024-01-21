"Буде повний рознос". Відома українська телеведуча зізналася, чому не показує чоловіка

Українська теле- та радіоведуча Катерина Соляр відповіла, чому не показує свого коханого чоловіка на публіку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю журналістки у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

Чому Катерина Соляр приховує свого чоловіка

Так, ведуча 24 каналу жартує, що не показує чоловіка, бо він поки що не отримав план, що йому говорити і як себе поводити.

Про стосунки з коханим вона також розповідає небагато. Лише говорить, що подружжя не називає одне одного пестливими словами.

Катерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)

А любить журналістка свого обранця за те, що він мало говорить і багато робить, як справжній чоловік.

Коли Женя Фешак поцікавився у неї, чи можна Соляр влаштувати сварку дома, та відповідає - рідко.

"У кадрі я жінка вогонь, рот не закривається. Тому сварки у нас дуже тихі. Бо коли мовчу -це означає, що наступив апокаліпсис і буде повний рознос. У такі моменти зі мною вже не можна говорити. Треба кинути шоколадку і відійти на безпечну відстань", - жартує Катерина.

Нагадаємо, журналістка прославилася ще на початку повномасштабної війни після висловлювання про "маленьку люду" на адресу співачки Світлани Лободи.

Тепер її ім'я широко відоме в Україні, а сама Катя активно веде соцмережі, закохуючи читачів у свою харизму та професійність.