"Будет полный разнос". Известная украинская телеведущая призналась, почему не показывает мужа

Украинская теле- и радиоведущая Екатерина Соляр ответила, почему не показывает своего любимого мужа на публику.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью журналистки в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Почему Екатерина Соляр скрывает своего мужа

Так, ведущая 24 канала шутит, что не показывает мужа, потому что он пока не получил план, что ему говорить и как себя вести.

Об отношениях с любимым она также рассказывает немного. Только говорит, что супруги не называют друг друга ласковыми словами.

Екатерина Соляр (фото: instagram.com/soliarqueen)

А любит журналистка своего избранника за то, что он мало говорит и много делает, как настоящий мужчина.

Когда Женя Фешак поинтересовался у нее, можно ли Соляр устроить ссору дома, та отвечает - редко.

"В кадре я женщина огонь, рот не закрывается. Поэтому ссоры у нас очень тихие. Потому что когда молчу - это означает, что наступил апокалипсис и будет полный разнос. В такие моменты со мной уже нельзя говорить. Надо бросить шоколадку и отойти на безопасное расстояние", - шутит Екатерина.

Напомним, журналистка прославилась еще в начале полномасштабной войны после высказывания о "маленькой люде" в адрес певицы Светланы Лободы.

Теперь ее имя широко известно в Украине, а сама Катя активно ведет соцсети, влюбляя читателей в свою харизму и профессионализм.