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Буде потужний удар. Магнітна буря накриє Землю цього тижня

Магнітні бурі будуть лютувати з 23 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Магнітна буря на цьому тижні розпочнеться 19 лютого і завершиться 25 лютого. Під впливом цієї напруги можуть потрапити переважно метеозалежні особи, у яких можуть виникати головний біль, слабкість, порушення травлення та апетиту, балансу та координації, сонливість, а також погіршення фізичної витривалості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteoagent.

Магнітні бурі на Землі

20, 21, 22 лютого передбачається помірний рівень геомагнітної напруженості. У людей, які чутливо реагують на геомагнітні зміни, можливі наступні ефекти: підвищена агресивність, зниження самооцінки та впевненості, порушення сновидінь, погіршення зору та слуху, утруднення мови та мислення, підвищена чутливість до електромагнітних випромінювань, запаморочення, нудота та втрата рівноваги, а також посилення хронічних захворювань.

23 лютого вчені прогнозують на Сонці певну штормову подію, яка призведе до сильної геомагнітної бурі на Землі 24 лютого.

Ті, чий організм реагує на такі космічні події, повинні бути готові до цього, вживаючи заходів для подолання цього періоду. Під час геомагнітної бурі може спостерігатися зниження працездатності, підвищена стомлюваність та слабкість, зниження імунітету, головний біль, дратівливість та зниження робочої ефективності.

На кого впливає магнітна буря

Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:

  • метеозалежність - бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань
  • серцево-судинні захворювання - у людей з ними бурі можуть викликати підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію
  • психоневрологічні захворювання - бурі можуть загострити симптоми.

Як вберегтися від впливу магнітної бурі

  • слідкуйте за прогнозом магнітних бур
  • уникайте фізичних перевантажень, стресів, перегрівання та переохолодження
  • пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній
  • приймайте контрастний душ
  • висипайтеся.

 

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Магнітна буря