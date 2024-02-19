Будет мощный удар. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе

Магнитная буря на этой неделе начнется 19 февраля и завершится 25 февраля. Под влиянием этого напряжения могут попасть преимущественно метеозависимые лица, у которых могут возникать головные боли, слабость, нарушения пищеварения и аппетита, баланса и координации, сонливость, а также ухудшение физической выносливости.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
20, 21, 22 февраля предполагается умеренный уровень геомагнитной напряженности. У людей, которые чувствительно реагируют на геомагнитные изменения, возможны следующие эффекты: повышенная агрессивность, снижение самооценки и уверенности, нарушение сновидений, ухудшение зрения и слуха, затруднение речи и мышления, повышенная чувствительность к электромагнитным излучениям, головокружение, тошнота и потеря равновесия, а также усиление хронических болезней.
23 февраля ученые прогнозируют на Солнце определенное штормовое событие, которое приведет к сильной геомагнитной буре на Земле 24 февраля.
Те, чей организм реагирует на такие космические события, должны быть готовы к этому, принимая меры по преодолению этого периода. Во время геомагнитной бури могут наблюдаться снижение работоспособности, повышенная утомляемость и слабость, снижение иммунитета, головная боль, раздражительность и снижение рабочей эффективности.
Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:
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