Будет мощный удар. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе

Магнитные бури на Земле

20, 21, 22 февраля предполагается умеренный уровень геомагнитной напряженности. У людей, которые чувствительно реагируют на геомагнитные изменения, возможны следующие эффекты: повышенная агрессивность, снижение самооценки и уверенности, нарушение сновидений, ухудшение зрения и слуха, затруднение речи и мышления, повышенная чувствительность к электромагнитным излучениям, головокружение, тошнота и потеря равновесия, а также усиление хронических болезней.

23 февраля ученые прогнозируют на Солнце определенное штормовое событие, которое приведет к сильной геомагнитной буре на Земле 24 февраля.

Те, чей организм реагирует на такие космические события, должны быть готовы к этому, принимая меры по преодолению этого периода. Во время геомагнитной бури могут наблюдаться снижение работоспособности, повышенная утомляемость и слабость, снижение иммунитета, головная боль, раздражительность и снижение рабочей эффективности.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

метеозависимость – бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний

сердечно-сосудистые заболевания – у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.

психоневрологические заболевания – бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури