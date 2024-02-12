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Буде найпотужніша консоль. Названі терміни виходу Sony PlayStation 6

PlayStation 6 планують зробити найпотужнішою консоллю покоління (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Sony планує зробити PlayStation 6 найпотужнішою консоллю у своєму поколінні. Компанія готова витратити на розробку стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення цієї амбітної мети.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про мобільні технології та ігрову індустрію Wccftech.

Що відомо про нову приставку

Розробка нової ігрової приставки вже триває близько року, причому остаточні технічні характеристики поки що не визначені компанією. На даний момент відомо лише одне - вона базуватиметься на технологіях AMD.

Інші постачальники, у тому числі NVIDIA, більше не розглядаються, незважаючи на те, що спочатку вели переговори з кількома постачальниками.

Крім того, Sony активно консультується з різними ігровими студіями щодо налаштування системи та цікавиться думкою розробників.

Компанія робить ставку на використання системи машинного навчання, технологій штучного інтелекту та комплексного застосування трасування променів. Однак останнє буде доступне лише в деяких іграх через високе навантаження на процесор.

Інсайдер припускає, що реліз PlayStation 6 відбудеться не раніше 2028 року. До цього Sony планує випустити PlayStation 5 Pro, про яку вже ходять чутки.

Незважаючи на відсутність офіційного анонсу, компанія вже розпочала поширення просунутих девкітів п'ятірки серед сторонніх студій. Різні джерела також стверджували, що її реліз заплановано на більш пізній термін цього року.

Раніше ми писали, що Sony представила свій перший електромобіль, який виїхав за допомогою геймпада PlayStation.

Також нагадаємо, що Sony випустила унікальні геймерські навушники InZone Buds.

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