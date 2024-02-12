RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет мощнейшая консоль. Названы сроки выхода Sony PlayStation 6

PlayStation 6 планируют сделать самой мощной консолью поколения (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Sony планирует сделать PlayStation 6 наиболее мощной консолью в своем поколении. Компания готова затратить на разработку столько времени, сколько потребуется для достижения этой амбициозной цели.

Об Этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про мобильные технологии и игровой индустрии Wccftech.

Что известно о новой приставке

Разработка новой игровой приставки уже продолжается около года, при этом окончательные технические характеристики пока не определены компанией. На текущий момент известно только одно - она будет базироваться на технологиях AMD. 

Другие поставщики, в том числе NVIDIA, больше не рассматриваются, несмотря на то, что изначально велись переговоры с несколькими поставщиками.

Кроме того, Sony активно консультируется с различными игровыми студиями относительно настройки системы и интересуется мнением разработчиков.

Компания делает ставку на использование системы машинного обучения, технологий искусственного интеллекта и комплексного применения трассировки лучей. Однако последнее будет доступно только в некоторых играх из-за высокой нагрузки на процессор.

Инсайдер предполагает, что релиз PlayStation 6 состоится не ранее 2028 года. До этого Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro, о которой уже ходят слухи.

Несмотря на отсутствие официального анонса, компания уже начала распространение продвинутых девкитов пятерки среди сторонних студий. Различные источники также утверждали, что её релиз запланирован на более поздний срок в текущем году.

Раньше мы писали, что Sony представила свой первый электромобиль, выехавший с помощью геймпада от PlayStation.

Также напомним, что Sony випустила уникальные геймерские наушники InZone Buds.

Читайте РБК-Украина в Google News
SonyPlayStation