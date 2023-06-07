Буде як новенький. Як очистити чайник від накипу?

Всі знають, що чайник та інший посуд потрібно регулярно чистити від накипу. Через часте використання чайника утворюється накип, що шкодить здоров'ю людини та швидко зношує побутову техніку.
Про дієві способи, як очистити чайник від накипу, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Цей цитрус не лише допоможе позбутися накипу в чайнику, а й залишить свіжий лимонний аромат.
Ось як його використати:
Шкірки картоплі легко допоможуть позбутися накипу. Неочікуваний, але дієвий спосіб.
Щоб позбутися накипу з чайника таким способом, виконайте наступні дії:
Аспірин це один із найкращих способів очищення чайників від накипу.
Ось як ним скористатись:
Харчова сода вважається чудовим засобом буквально "від усього", видалення накипу - не виняток.
Що потрібно зробити:
Кола також є чудовим засобом позбутися накипу завдяки своїй кислотності. Так, ідея може здатися дивною, але це перевірене рішення. А застосування дуже просте:
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