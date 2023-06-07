Будет как новенький. Как очистить чайник от накипи?

Все знают, что чайник и другую посуду нужно регулярно чистить от накипи. Из-за частого использования чайника образуется накипь, которая вредит здоровью человека и быстро изнашивает бытовую технику.
О действенных способах, как очистить чайник от накипи, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Этот цитрус не только поможет избавиться от накипи в чайнике, но и оставит свежий лимонный аромат.
Вот как его использовать:
Кожица картофеля легко поможет избавиться от накипи. Неожиданный, но действенный способ.
Чтобы избавиться от накипи из чайника таким способом, выполните следующие действия:
Аспирин это один из лучших способов очищения чайников от накипи.
Вот как им воспользоваться:
Пищевая сода считается отличным средством буквально "от всего", удаление накипи - не исключение.
Что нужно сделать:
Кола также является прекрасным средством избавиться от накипи благодаря своей кислотности. Да, идея может показаться странной, но это проверенное решение. А применение очень простое:
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