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Будет как новенький. Как очистить чайник от накипи?

Как очистить чайник от накипи (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все знают, что чайник и другую посуду нужно регулярно чистить от накипи. Из-за частого использования чайника образуется накипь, которая вредит здоровью человека и быстро изнашивает бытовую технику.

О действенных способах, как очистить чайник от накипи, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Лимон

Этот цитрус не только поможет избавиться от накипи в чайнике, но и оставит свежий лимонный аромат.

Вот как его использовать:

  • Лимон порежьте на несколько частей, кожуру не очищайте
  • Затем бросьте кусочки в чайник, налейте воды
  • Доведите до кипения
  • Затем вылейте остатки в раковину и промойте чайник

Кожица картофеля

Кожица картофеля легко поможет избавиться от накипи. Неожиданный, но действенный способ.

Чтобы избавиться от накипи из чайника таким способом, выполните следующие действия:

  • Вскипятите воду в чайнике и добавьте картофельных шкурок
  • Оставьте на 2-3 часа
  • Затем тщательно промойте прибор

Аспирин

Аспирин это один из лучших способов очищения чайников от накипи.

Вот как им воспользоваться:

  • Налейте почти полный чайник воды
  • Добавьте в воду таблетку аспирина.
  • Подождите, пока таблетка полностью растворится, включите чайник
  • Кипятите примерно две минуты
  • Оставьте воду остыть
  • Вылейте остатки в раковины и тщательно промойте чайник

Пищевая сода

Пищевая сода считается отличным средством буквально "от всего", удаление накипи - не исключение.

Что нужно сделать:

  • Две столовые ложки продукта насыпать в чайник с водой
  • Оставить на несколько минут
  • Промыть водой

Кола

Кола также является прекрасным средством избавиться от накипи благодаря своей кислотности. Да, идея может показаться странной, но это проверенное решение. А применение очень простое:

  • Налейте стакан коли в чайник
  • Оставьте действовать на несколько часов
  • Затем почистите мягкой щеткой
  • Промойте чайник водой

Раньше мы писали о том, какие вещи могут испортить вашу стиральную машину.

Также читайте, как через несколько минут почистить сельдь.

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