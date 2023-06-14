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Буде як новеньке. Як почистити срібло засобами, які є у вас вдома

Як почистити срібло (фото: Unsplash)
Автор: Наталя Коваль

Срібло з давніх часів вважається магічним металом. Саме з нього робили найпотужніші амулети від злих сил. Актуально срібло і зараз, проте є в нього неприємна особливість - метал з часом темніє і втрачає свою яскравість. Однак є перевірені методи, як почистити цей дорогоцінний метал.

Про те, як почистити срібло розповіли у популярному французькому виданні Sante Plus.

Оцет і сода

Щоб скористатися цими засобами, виконайте наступні дії:

  • покласти в миску срібло
  • помити срібло водою та протерти рушником

Крохмаль - засіб, який є в кожному домі. Він годиться не лише для випічки, а й допоможе почистити срібло.

Щоб скористатися цим способом, виконайте наступні дії:

  • нанесіть отриману суміш на срібло

Чому срібло темніє

Срібло є деяким провідником енергії й потрапивши в біополе людини може не тільки оберігати свого власника, але і розвивати духовно. Також срібло бере на себе удари негативної енергії, спроби змови або пристріту і саме тому починає темніти.

При постійному контакті зі шкірою нездорової людини - срібло стає бляклим і може давати чорноту.

Вчені пояснюють потемніння срібла трохи простіше: в срібні прикраси часто додають мідь, яка в контакті з сіркою дає темний наліт. У складі людського поту є багато сульфатів, які є солями сірчаної кислоти.

Тому не варто дивуватися, якщо ви влітку активно потієте і при цьому срібні прикраси починають активно окислюватися.

Найчастіше срібло починає темніти:

  • якщо ви його носите під час інтенсивних фізичних навантажень
  • у періоди сильного стресу (під час переживань потовиділення посилюється, а з ним і кількість сульфатів на шкірі)
  • у країнах або містах з сильною вологістю повітря
  • при контактах з хімічними засобами
  • при хворобах печінки та нирок
  • при порушенні гормонального фону (в тому числі й під час вагітності)

Експерти рекомендують не носити срібло в басейни та спортзали, а при прибиранні з використанням хімії надягати рукавички або знімати всі прикраси.

Якщо є підозра на проблеми зі здоров'ям і срібло почало швидко темніти - сходіть до лікаря.

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