Буде як новеньке. Як почистити срібло засобами, які є у вас вдома

Оцет і сода

Щоб скористатися цими засобами, виконайте наступні дії:





















покласти в миску срібло



помити срібло водою та протерти рушником









Крохмаль - засіб, який є в кожному домі. Він годиться не лише для випічки, а й допоможе почистити срібло.

Щоб скористатися цим способом, виконайте наступні дії:



нанесіть отриману суміш на срібло







Чому срібло темніє

Срібло є деяким провідником енергії й потрапивши в біополе людини може не тільки оберігати свого власника, але і розвивати духовно. Також срібло бере на себе удари негативної енергії, спроби змови або пристріту і саме тому починає темніти.

При постійному контакті зі шкірою нездорової людини - срібло стає бляклим і може давати чорноту.

Вчені пояснюють потемніння срібла трохи простіше: в срібні прикраси часто додають мідь, яка в контакті з сіркою дає темний наліт. У складі людського поту є багато сульфатів, які є солями сірчаної кислоти.

Тому не варто дивуватися, якщо ви влітку активно потієте і при цьому срібні прикраси починають активно окислюватися.

Найчастіше срібло починає темніти:

якщо ви його носите під час інтенсивних фізичних навантажень

у періоди сильного стресу (під час переживань потовиділення посилюється, а з ним і кількість сульфатів на шкірі)

у країнах або містах з сильною вологістю повітря

при контактах з хімічними засобами

при хворобах печінки та нирок

при порушенні гормонального фону (в тому числі й під час вагітності)

Експерти рекомендують не носити срібло в басейни та спортзали, а при прибиранні з використанням хімії надягати рукавички або знімати всі прикраси.

Якщо є підозра на проблеми зі здоров'ям і срібло почало швидко темніти - сходіть до лікаря.