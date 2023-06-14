Буде як новеньке. Як почистити срібло засобами, які є у вас вдома

Срібло з давніх часів вважається магічним металом. Саме з нього робили найпотужніші амулети від злих сил. Актуально срібло і зараз, проте є в нього неприємна особливість - метал з часом темніє і втрачає свою яскравість. Однак є перевірені методи, як почистити цей дорогоцінний метал.
Про те, як почистити срібло розповіли у популярному французькому виданні Sante Plus.
Щоб скористатися цими засобами, виконайте наступні дії:
Крохмаль - засіб, який є в кожному домі. Він годиться не лише для випічки, а й допоможе почистити срібло.
Щоб скористатися цим способом, виконайте наступні дії:
Срібло є деяким провідником енергії й потрапивши в біополе людини може не тільки оберігати свого власника, але і розвивати духовно. Також срібло бере на себе удари негативної енергії, спроби змови або пристріту і саме тому починає темніти.
При постійному контакті зі шкірою нездорової людини - срібло стає бляклим і може давати чорноту.
Вчені пояснюють потемніння срібла трохи простіше: в срібні прикраси часто додають мідь, яка в контакті з сіркою дає темний наліт. У складі людського поту є багато сульфатів, які є солями сірчаної кислоти.
Тому не варто дивуватися, якщо ви влітку активно потієте і при цьому срібні прикраси починають активно окислюватися.
Найчастіше срібло починає темніти:
Експерти рекомендують не носити срібло в басейни та спортзали, а при прибиранні з використанням хімії надягати рукавички або знімати всі прикраси.
Якщо є підозра на проблеми зі здоров'ям і срібло почало швидко темніти - сходіть до лікаря.
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