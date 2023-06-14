Будет как новенькое. Как почистить серебро средствами, которые есть у вас дома

Уксус и сода

Чтобы воспользоваться этими средствами, выполните следующие действия.





















положить в миску серебро



помыть серебро водой и протереть полотенцем









Крахмал - средство, которое есть в каждом доме. Он подходит не только для выпечки, но и поможет почистить серебро.

Чтобы воспользоваться этим способом, выполните следующие действия.



нанесите полученную смесь на серебро







Почему серебро темнеет

Серебро является некоторым проводником энергии и попавшего в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро берет на себя удары отрицательной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.

При постоянном контакте с кожей нездорового человека - серебро становится блеклым и может давать черноту.

Ученые объясняют потемнение серебра чуть-чуть проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.

Потому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.

Чаще серебро начинает темнеть:

если вы его носите во время интенсивных физических нагрузок

в периоды сильного стресса (во время переживаний потоотделение усиливается, а с ним и количество сульфатов на коже)

в странах или городах с сильной влажностью воздуха

при контактах с химическими средствами

при болезнях печени и почек

при нарушении гормонального фона (в том числе и во время беременности)

Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.

Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть - сходите к врачу.