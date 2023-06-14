Будет как новенькое. Как почистить серебро средствами, которые есть у вас дома

Серебро с давних времен считается магическим металлом. Именно из него делали самые мощные амулеты от злых сил. Актуально серебро и сейчас, однако есть у него неприятная особенность - металл со временем темнеет и теряет свою яркость. Однако есть проверенные методы как почистить этот драгоценный металл.
О том, как почистить серебро, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Чтобы воспользоваться этими средствами, выполните следующие действия.
Крахмал - средство, которое есть в каждом доме. Он подходит не только для выпечки, но и поможет почистить серебро.
Чтобы воспользоваться этим способом, выполните следующие действия.
Серебро является некоторым проводником энергии и попавшего в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро берет на себя удары отрицательной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.
При постоянном контакте с кожей нездорового человека - серебро становится блеклым и может давать черноту.
Ученые объясняют потемнение серебра чуть-чуть проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.
Потому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.
Чаще серебро начинает темнеть:
Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.
Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть - сходите к врачу.
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