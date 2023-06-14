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Будет как новенькое. Как почистить серебро средствами, которые есть у вас дома

Как почистить серебро (фото: Unsplash)
Автор: Наталия Коваль

Серебро с давних времен считается магическим металлом. Именно из него делали самые мощные амулеты от злых сил. Актуально серебро и сейчас, однако есть у него неприятная особенность - металл со временем темнеет и теряет свою яркость. Однако есть проверенные методы как почистить этот драгоценный металл.

О том, как почистить серебро, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Уксус и сода

Чтобы воспользоваться этими средствами, выполните следующие действия.

  • положить в миску серебро
  • помыть серебро водой и протереть полотенцем

Крахмал - средство, которое есть в каждом доме. Он подходит не только для выпечки, но и поможет почистить серебро.

Чтобы воспользоваться этим способом, выполните следующие действия.

  • нанесите полученную смесь на серебро

Почему серебро темнеет

Серебро является некоторым проводником энергии и попавшего в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро берет на себя удары отрицательной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.

При постоянном контакте с кожей нездорового человека - серебро становится блеклым и может давать черноту.

Ученые объясняют потемнение серебра чуть-чуть проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.

Потому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.

Чаще серебро начинает темнеть:

  • если вы его носите во время интенсивных физических нагрузок
  • в периоды сильного стресса (во время переживаний потоотделение усиливается, а с ним и количество сульфатов на коже)
  • в странах или городах с сильной влажностью воздуха
  • при контактах с химическими средствами
  • при болезнях печени и почек
  • при нарушении гормонального фона (в том числе и во время беременности)

Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.

Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть - сходите к врачу.

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