Будет как новенькое. Как почистить серебро средствами, которые есть у вас дома
Серебро с давних времен считается магическим металлом. Именно из него делали самые мощные амулеты от злых сил. Актуально серебро и сейчас, однако есть у него неприятная особенность - металл со временем темнеет и теряет свою яркость. Однако есть проверенные методы как почистить этот драгоценный металл.
О том, как почистить серебро, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Уксус и сода
Сода и уксус - надежные средства для чистки серебра. Этот способ следует использовать только для украшений и столовых приборов.
Чтобы воспользоваться этими средствами, выполните следующие действия.
- налейте в миску воду, положите в нее серебряные вещи.
- добавьте столовую ложку соды
- налейте стакан уксуса
- оставьте на час
- промойте вещи водой, а затем протрите полотенцем
Зубная паста
Вот еще одно простое решение для чистки серебра дома. Однако следует использовать только неабразивную зубную пасту без примесей.
Чтобы очистить серебро с помощью зубной пасты, выполните следующие действия.
- на ткань или салфетку выдавите небольшое количество зубной пасты
- потрите предметы тканью круговыми движениями
- оставьте на 5 минут
- смойте водой
Пиво
Трюк, не требующий усилий и гарантирующий эффективный результат.
Чтобы почистить серебро пивом, вам нужно:
- наполнить напиток в миску
- положить в миску серебро
- оставить на несколько часов или даже на ночь
- помыть серебро водой и протереть полотенцем
Средство для мытья окон
Кроме мытья окон, это средство также поможет очистить серебро. Однако не используйте этот раствор для антикварного серебра, поскольку оно очень хрупкое и может повредиться.
Выполните следующие действия:
- распылите средство для мытья окон на ткань
- потрите серебро тканью
- с помощью мягкой зубной щетки осторожно почистите серебро
- смойте раствор водой
Кукурузный крахмал
Крахмал - средство, которое есть в каждом доме. Он подходит не только для выпечки, но и поможет почистить серебро.
Чтобы воспользоваться этим способом, выполните следующие действия.
- смешайте 3 столовых крахмала с водой до образования пасты
- нанесите полученную смесь на серебро
- дайте крахмалу полностью высохнуть
- потрите полотенцем серебро в течении 30 секунд
- смойте водой
Почему серебро темнеет
Серебро является некоторым проводником энергии и попавшего в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро берет на себя удары отрицательной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.
При постоянном контакте с кожей нездорового человека - серебро становится блеклым и может давать черноту.
Ученые объясняют потемнение серебра чуть-чуть проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.
Потому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.
Чаще серебро начинает темнеть:
- если вы его носите во время интенсивных физических нагрузок
- в периоды сильного стресса (во время переживаний потоотделение усиливается, а с ним и количество сульфатов на коже)
- в странах или городах с сильной влажностью воздуха
- при контактах с химическими средствами
- при болезнях печени и почек
- при нарушении гормонального фона (в том числе и во время беременности)
Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.
Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть - сходите к врачу.
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