Будет как новенькое. Как почистить серебро средствами, которые есть у вас дома

Серебро с давних времен считается магическим металлом. Именно из него делали самые мощные амулеты от злых сил. Актуально серебро и сейчас, однако есть у него неприятная особенность - металл со временем темнеет и теряет свою яркость. Однако есть проверенные методы как почистить этот драгоценный металл.

О том, как почистить серебро, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Уксус и сода

Сода и уксус - надежные средства для чистки серебра. Этот способ следует использовать только для украшений и столовых приборов.

Чтобы воспользоваться этими средствами, выполните следующие действия.

налейте в миску воду, положите в нее серебряные вещи.

добавьте столовую ложку соды

налейте стакан уксуса

оставьте на час

промойте вещи водой, а затем протрите полотенцем

Зубная паста

Вот еще одно простое решение для чистки серебра дома. Однако следует использовать только неабразивную зубную пасту без примесей.

Чтобы очистить серебро с помощью зубной пасты, выполните следующие действия.

на ткань или салфетку выдавите небольшое количество зубной пасты

потрите предметы тканью круговыми движениями

оставьте на 5 минут

смойте водой

​​​Пиво

Трюк, не требующий усилий и гарантирующий эффективный результат.

Чтобы почистить серебро пивом, вам нужно:

наполнить напиток в миску

положить в миску серебро

оставить на несколько часов или даже на ночь

помыть серебро водой и протереть полотенцем

​​​Средство для мытья окон

Кроме мытья окон, это средство также поможет очистить серебро. Однако не используйте этот раствор для антикварного серебра, поскольку оно очень хрупкое и может повредиться.

Выполните следующие действия:

распылите средство для мытья окон на ткань

потрите серебро тканью

с помощью мягкой зубной щетки осторожно почистите серебро

смойте раствор водой

​​​Кукурузный крахмал

Крахмал - средство, которое есть в каждом доме. Он подходит не только для выпечки, но и поможет почистить серебро.

Чтобы воспользоваться этим способом, выполните следующие действия.

смешайте 3 столовых крахмала с водой до образования пасты

нанесите полученную смесь на серебро

дайте крахмалу полностью высохнуть

потрите полотенцем серебро в течении 30 секунд

смойте водой

Почему серебро темнеет

Серебро является некоторым проводником энергии и попавшего в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро берет на себя удары отрицательной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.

При постоянном контакте с кожей нездорового человека - серебро становится блеклым и может давать черноту.

Ученые объясняют потемнение серебра чуть-чуть проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.

Потому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.

Чаще серебро начинает темнеть:

если вы его носите во время интенсивных физических нагрузок

в периоды сильного стресса (во время переживаний потоотделение усиливается, а с ним и количество сульфатов на коже)

в странах или городах с сильной влажностью воздуха

при контактах с химическими средствами

при болезнях печени и почек

при нарушении гормонального фона (в том числе и во время беременности)

Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.

Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть - сходите к врачу.