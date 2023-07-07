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Буде як новенька. 5 перевірених способів почистити праску засобами, які є у вас вдома

Як почистити праску (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

У сучасному світі без праски не обходиться жодна людина. Адже завдяки їй можна мати акуратний та елегантний вигляд. Однак, інколи такий девайс залишає сліди на одязі, яких важко позбутися, тому варто прилад регулярно очищати.

Про те, як почистити праску вдома - читайте в матеріалі Styler.

Харчова сода

Сода розчинить будь-який бруд, який накопичився на "підошві" праски. Для цього потрібно змішати харчову соду та воду, щоб утворилась паста.

Далі нанесіть пасту на підошву праски за допомогою м'якої щітки або рушника. Після цього промийте водою та переконайтеся, що паста повністю витерта.

Рідина для зняття лаку

Одягніть рукавички та візьміть ватний диск і змочіть його ацетоном. Пройдіться вологим спонжиком по підошві праски. Таким чином ви зможете легко прибрати залишки бруду.

Газета і сіль

Раніше ми писали про те, як почистити чайник від накипу.

Також читайте, які речі можуть зіпсувати вашу пральну машину.

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