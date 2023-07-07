Будет как новенький. 5 проверенных способов почистить утюг средствами, которые есть у вас дома

В современном мире без утюга не обходится ни один человек. Ведь благодаря ему можно выглядеть аккуратно и элегантно. Однако иногда такой девайс оставляет следы на одежде, от которых трудно избавиться, поэтому следует прибор регулярно очищать.
О том, как почистить утюг дома - читайте в материале Styler.
Сода растворит любую грязь, которая накопилась на подошве утюга. Для этого нужно смешать пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста.
Далее нанесите пасту на подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. После этого промойте водой и убедитесь, что паста полностью вытерта.
Наденьте перчатки и возьмите ватный диск и смочите его ацетоном. Пройдитесь влажным спонжиком по подошве утюга. Таким образом, вы сможете легко убрать остатки грязи.
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