Як очистити шви між плиткою у ванній засобами, які є вдома

Шви між плиткою потребують регулярного очищення та догляду. Якщо цього не робити, то накопичується бруд, який погіршує вигляд ванної.

Які методи швидко допоможуть очистити шви між плиткою - читайте в матеріалі Styler.

Перекис водню

Приготуйте такий розчин: у відрі змішайте 250 мл гарячої води та 2 ст. л. перекисі водню. Змочіть м'яку губку чи ганчірку у розчині та очистіть шви. Після цього не забудьте ретельно промити все чистою водою.

Оцет

Налийте невелику кількість оцту в будь-яку місткість та додайте 1 ст. л. рідини для миття посуду. Натирайте шви щіткою, поки бруд не зникне. Якщо турбує запах оцту, додайте в суміш кілька крапель будь-якої ефірної олії.

Зубна паста

Паста дуже ефективна в очищенні та відбілюванні. Візьміть зубну щітку, нанесіть зубну пасту та легкими рухами очищайте шви між плиткою.

Сода

Намочіть шви водою та щедро посипте їх содою. Почекайте декілька хвилин, а потім ретельно потріть зубною щіткою. Не зайвим буде і почистити содою кахель, щоб прибрати весь інший бруд. Змийте все теплою водою і насухо витріть ганчіркою.

Лимон

Лимон розріжте навпіл і занурте його у сіль, а потім шматочком цитруса очистіть шви. Після цього залиште все на годину, а потім змийте.