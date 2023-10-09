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Будет как новая: лайфхаки, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи

Понедельник 09 октября 2023 21:15
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Будет как новая: лайфхаки, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи Как почистить сковороду от нагара и жира (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

После приготовления пищи на сковороде остается жир, который затем въедается в поверхность. Как следствие - появляется слоящийся нагар, если его плохо отмывать.

РБК-Украина (проект Styler) собрал действенные советы, как очистить сковороду от нагара в домашних условиях со ссылкой на сайт Веселий Дім.

Прежде чем приступить к очистке сковороды, убедитесь, что она полностью остыла. Попытка чистки горячей сковороды может повредить покрытие и вызвать ожоги.

Соль и сода

Смешайте равные части соли и пищевой соды. Эта смесь прекрасно справляется с нагаром. Посыпьте поверхность сковороды и осторожно начните тереть вмятины и загрязнения. Этот метод подходит для сковородок с антипригарным покрытием.

Уксус и вода

Если у вас есть чугунная сковорода, можно использовать раствор уксуса и воды. Смешайте равные части воды и уксуса, залейте раствор в сковороду и доведите до кипения. Затем аккуратно вылейте раствор и используйте мягкую губку или щетку для удаления нагара.

Специализированные средства

Магазины предлагают разнообразные чистящие средства сковород и кастрюль. Они могут быть эффективны, но всегда следует внимательно читать инструкции и промывать сковороду после применения.

Замачивание

Если нагар слишком толстый, попробуйте смочить сковороду на несколько часов или даже на ночь в горячей воде с моющим средством или посудой. Это поможет размягчить загрязнение и облегчит очищение.

Не используйте металлические скребки

Металлические скребки и ножи могут повредить антипригарное покрытие или чугунную сковороду. Вместо этого используйте нейлоновые губки или мягкие щетки.

Промывка и высушивание

После тщательной чистки обязательно хорошо промойте сковороду и высушите ее полностью. Влага может вызвать коррозию на чугунных сковородах и отрицательно влиять на антипригарное покрытие.

Чтобы избежать сильного нагара, регулярно следите за состоянием своей сковороды.

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