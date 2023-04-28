Буде довгий час свіжим та ароматним: ось у чому найкраще зберігати хліб

Найсмачніший хліб - щойно спечений. Щоб він не став черствим або вологим і липким, потрібно знати - як і в чому його правильно зберігати. Тоді можна буде їсти його довгий час.
Про це розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик в Instagram.
Лляні мішечки
Такий спосіб зберігання найкращий для хліба. Все тому, що у лляних мішечках хліб дихатиме, не буде накопичувати зайву вологу чи випаровувати її надто швидко.
Поліетиленові пакети
В них хліб довше не буде черствіти, але всередині збиратиметься волога. Через це хліб може стати "резиновим" та вкритись грибком.
Дірочка в пакеті дозволить хлібу дихати і виводити зайву вологу.
Паперові пакети
Основна перевага - рівномірний доступ повітря до хліба. Однак, є мінус - паперовий пакет витягує усю вологу, тому хліб може швидше зачерствіти.
Хлібниця
Експерт каже, що для зберігання хліба в хлібниці, його потрібно додатково загорнути. Без цього він швидше зачерствіє, особливо якщо це два хліба, які зроблені з різного виду борошна.
Важливо, щоб не було плісняви, хлібницю потрібно постійно чистити від крихт.
За словами експерта, щоб хліб довше зберігався, його варто розрізати не з країв, а з середини. Потім потрібно просто скласти дві частини разом і зберігати. Тоді хліб не буде сохнути в місці надрізу.
Якщо ви печете хліб в дома, то добре його охолодіть, перш ніж покласти на зберігання.
Також перед тим, як покласти хліб в хлібницю, покладіть його в тканинних мішечок, а якщо хочете у поліетиленовий, то зробіть в нього дірочки.
Окрім того, можна покласти у хлібницю мішечок з цукром чи сіллю. Це допоможе зберегти правильну вологість.
До того ж експерт не радить класти хліб в хлібницю. Однак, якщо ви вже так робите, то краще обрати поліетиленовий пакет. Все тому, що в паперовому хліб дуже швидко висохне.
Найкраще купувати скільки хлібу, щоб з'їсти його за 1-2 дні.
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