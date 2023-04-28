Буде довгий час свіжим та ароматним: ось у чому найкраще зберігати хліб

В чому зберігати хліб

Лляні мішечки

Такий спосіб зберігання найкращий для хліба. Все тому, що у лляних мішечках хліб дихатиме, не буде накопичувати зайву вологу чи випаровувати її надто швидко.

Поліетиленові пакети

В них хліб довше не буде черствіти, але всередині збиратиметься волога. Через це хліб може стати "резиновим" та вкритись грибком.

Дірочка в пакеті дозволить хлібу дихати і виводити зайву вологу.

Паперові пакети

Основна перевага - рівномірний доступ повітря до хліба. Однак, є мінус - паперовий пакет витягує усю вологу, тому хліб може швидше зачерствіти.

Хлібниця

Експерт каже, що для зберігання хліба в хлібниці, його потрібно додатково загорнути. Без цього він швидше зачерствіє, особливо якщо це два хліба, які зроблені з різного виду борошна.

Важливо, щоб не було плісняви, хлібницю потрібно постійно чистити від крихт.

Основні хитрощі

За словами експерта, щоб хліб довше зберігався, його варто розрізати не з країв, а з середини. Потім потрібно просто скласти дві частини разом і зберігати. Тоді хліб не буде сохнути в місці надрізу.

Якщо ви печете хліб в дома, то добре його охолодіть, перш ніж покласти на зберігання.

Також перед тим, як покласти хліб в хлібницю, покладіть його в тканинних мішечок, а якщо хочете у поліетиленовий, то зробіть в нього дірочки.

Окрім того, можна покласти у хлібницю мішечок з цукром чи сіллю. Це допоможе зберегти правильну вологість.

До того ж експерт не радить класти хліб в хлібницю. Однак, якщо ви вже так робите, то краще обрати поліетиленовий пакет. Все тому, що в паперовому хліб дуже швидко висохне.

Найкраще купувати скільки хлібу, щоб з'їсти його за 1-2 дні.