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Буде довгий час свіжим та ароматним: ось у чому найкраще зберігати хліб

Як правильно зберігати хліб (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найсмачніший хліб - щойно спечений. Щоб він не став черствим або вологим і липким, потрібно знати - як і в чому його правильно зберігати. Тоді можна буде їсти його довгий час.

Про це розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик в Instagram.

В чому зберігати хліб

Лляні мішечки

Такий спосіб зберігання найкращий для хліба. Все тому, що у лляних мішечках хліб дихатиме, не буде накопичувати зайву вологу чи випаровувати її надто швидко.

Поліетиленові пакети

В них хліб довше не буде черствіти, але всередині збиратиметься волога. Через це хліб може стати "резиновим" та вкритись грибком.

Дірочка в пакеті дозволить хлібу дихати і виводити зайву вологу.

Паперові пакети

Основна перевага - рівномірний доступ повітря до хліба. Однак, є мінус - паперовий пакет витягує усю вологу, тому хліб може швидше зачерствіти.

Хлібниця

Експерт каже, що для зберігання хліба в хлібниці, його потрібно додатково загорнути. Без цього він швидше зачерствіє, особливо якщо це два хліба, які зроблені з різного виду борошна.

Важливо, щоб не було плісняви, хлібницю потрібно постійно чистити від крихт.

Основні хитрощі

За словами експерта, щоб хліб довше зберігався, його варто розрізати не з країв, а з середини. Потім потрібно просто скласти дві частини разом і зберігати. Тоді хліб не буде сохнути в місці надрізу.

Якщо ви печете хліб в дома, то добре його охолодіть, перш ніж покласти на зберігання.

Також перед тим, як покласти хліб в хлібницю, покладіть його в тканинних мішечок, а якщо хочете у поліетиленовий, то зробіть в нього дірочки.

Окрім того, можна покласти у хлібницю мішечок з цукром чи сіллю. Це допоможе зберегти правильну вологість.

До того ж експерт не радить класти хліб в хлібницю. Однак, якщо ви вже так робите, то краще обрати поліетиленовий пакет. Все тому, що в паперовому хліб дуже швидко висохне.

Найкраще купувати скільки хлібу, щоб з'їсти його за 1-2 дні.

Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізаний хліб.

Також ми писали, чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття.

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