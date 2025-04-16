У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукою

Писанки й крашанки залишаються невід'ємною частиною святкування Великодня. Пропонуємо найцікавіші та найпростіші способи, як пофарбувати яйця натуральними барвниками вдома.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про натуральні продукти, які дуже дешево коштують, але дають чудовий колір для великодніх яєць.
Перш ніж розпочати процес, варто визначити, які саме кольори ви хочете отримати. Успішне фарбування залежить від вибору інгредієнтів - натуральні барвники краще проникають у пористу структуру шкаралупи й дають насичені відтінки.
Каркаде (суданська троянда) дає неочікувані відтінки: від бордового до синього. Колір змінюється залежно від кислотності рідини.
Як фарбувати:
Цей метод дарує яскраві й незвичайні кольори, ідеальні для творчого оздоблення.
Куркума - один із найпростіших способів отримати теплий, золотистий колір. Вона легко розчиняється у воді й не має сильного запаху.
Як фарбувати:
Цей метод підходить навіть для початківців і дає теплий, сонячний відтінок.
Буряк здавна використовувалась для натурального фарбування завдяки своїй яскравості. Можна фарбувати як сирим соком, так і у відварі.
Як фарбувати:
Цей спосіб забезпечує ніжні рожеві й бордові відтінки з гарним блиском.
Класичний та улюблений багатьма спосіб, який передається з покоління в покоління. Він доступний і не потребує спеціальних інгредієнтів.
Як фарбувати:
Кольори варіюються від кремового до насичено-коричневого - залежно від кількості лушпиння.
Цей спосіб не тільки фарбує, а й додає яєчній шкаралупі благородного блиску. Найкраще використовувати сухе червоне вино.
Як фарбувати:
Колір буде варіюватися від ніжно-рожевого до рубінового - все залежить від часу витримки.
Кава створює благородний кремово-коричневий колір і має приємний аромат. Чудовий варіант для шанувальників мінімалізму та натуральності.
Як фарбувати:
Яйця набудуть м’яких кавових відтінків, які добре пасують до святкового столу.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Klopotenko.com та Osvitoria.media.