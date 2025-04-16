В любой цвет и без химии: как покрасить яйца натуральными красителями, которые всегда под рукой

Писанки и крашенки остаются неотъемлемой частью празднования Пасхи. Предлагаем самые интересные и простые способы, как покрасить яйца натуральными красителями дома.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о натуральных продуктах, которые очень дешево стоят, но дают отличный цвет для пасхальных яиц.
Прежде чем начать процесс, стоит определить, какие именно цвета вы хотите получить. Успешное окрашивание зависит от выбора ингредиентов - натуральные красители лучше проникают в пористую структуру скорлупы и дают насыщенные оттенки.
Каркаде (суданская роза) дает неожиданные оттенки: от бордового до синего. Цвет меняется в зависимости от кислотности жидкости.
Как окрашивать:
Этот метод дарит яркие и необычные цвета, идеальные для творческого украшения.
Куркума - один из самых простых способов получить теплый, золотистый цвет. Она легко растворяется в воде и не имеет сильного запаха.
Как окрашивать:
Этот метод подходит даже для начинающих и дает теплый, солнечный оттенок.
Свекла издавна использовалась для натурального окрашивания благодаря своей яркости. Можно красить как сырым соком, так и в отваре.
Как красить:
Этот способ обеспечивает нежные розовые и бордовые оттенки с красивым блеском.
Классический и любимый многими способ, который передается из поколения в поколение. Он доступен и не требует специальных ингредиентов.
Как окрашивать:
Цвета варьируются от кремового до насыщенно-коричневого - в зависимости от количества шелухи.
Этот способ не только окрашивает, но и придает яичной скорлупе благородный блеск. Лучше всего использовать сухое красное вино.
Как красить:
Цвет будет варьироваться от нежно-розового до рубинового - все зависит от времени выдержки.
Кофе создает благородный кремово-коричневый цвет и обладает приятным ароматом. Отличный вариант для поклонников минимализма и натуральности.
Как окрашивать:
Яйца приобретут мягкие кофейные оттенки, которые хорошо подойдут к праздничному столу.
Вас может заинтересовать
При подготовке материала использовались источники: сайты Klopotenko.com и Osvitoria.media.