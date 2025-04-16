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В любой цвет и без химии: как покрасить яйца натуральными красителями, которые всегда под рукой

Как домашними средствами покрасить яйца на Пасху (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Писанки и крашенки остаются неотъемлемой частью празднования Пасхи. Предлагаем самые интересные и простые способы, как покрасить яйца натуральными красителями дома.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о натуральных продуктах, которые очень дешево стоят, но дают отличный цвет для пасхальных яиц.

Как красить яйца: основные правила

Прежде чем начать процесс, стоит определить, какие именно цвета вы хотите получить. Успешное окрашивание зависит от выбора ингредиентов - натуральные красители лучше проникают в пористую структуру скорлупы и дают насыщенные оттенки.

  • Большинство методов предусматривают полное погружение яиц в жидкость на определенное время.
  • Заранее подготовьте яйца: они должны быть комнатной температуры, чистыми и неповрежденными.
  • Идеально брать белые яйца - на них лучше проявляется цвет.
  • Чтобы краситель лучше держался, можно добавить в раствор уксус или соль.
  • Для наилучшего результата дайте яйцам полностью высохнуть на салфетке, не вытирая их руками.

Как покрасить яйца с помощью каркаде

Каркаде (суданская роза) дает неожиданные оттенки: от бордового до синего. Цвет меняется в зависимости от кислотности жидкости.

Как окрашивать:

  • Заварите 100 г каркаде в 1 литре воды.
  • Оставьте настаиваться 20 минут.
  • Окуните в отвар яйца на 1 час.
  • Для изменения цвета добавьте сок половины лимона - получите синий оттенок.
  • После окрашивания промойте яйца и дайте высохнуть.

Этот метод дарит яркие и необычные цвета, идеальные для творческого украшения.
Получить такие красивые синие и голубые цвета можно с помощью каркаде (фото: Pixabay.com)

Как покрасить яйца куркумой

Куркума - один из самых простых способов получить теплый, золотистый цвет. Она легко растворяется в воде и не имеет сильного запаха.

Как окрашивать:

  • Смешайте 1 стакан куркумы с 2 литрами теплой воды.
  • Доведите смесь до кипения и слегка остудите.
  • Полностью погрузите яйца в жидкость на 20-30 минут.
  • Промойте под холодной водой и оставьте высохнуть.
  • При необходимости повторите процедуру для более яркого цвета.

Этот метод подходит даже для начинающих и дает теплый, солнечный оттенок.

Как покрасить яйца свеклой

Свекла издавна использовалась для натурального окрашивания благодаря своей яркости. Можно красить как сырым соком, так и в отваре.

Как красить:

  • Очистите и натрите 2 крупные свеклы.
  • Залейте 2 литрами воды и доведите до кипения.
  • Добавьте яйца, 0,5 ст. ложки соли и 0,5 ч. ложки соды.
  • Варите все вместе 30 минут на слабом огне.
  • Оставьте яйца в жидкости до полного остывания.

Этот способ обеспечивает нежные розовые и бордовые оттенки с красивым блеском.

Как покрасить яйца луковой шелухой

Классический и любимый многими способ, который передается из поколения в поколение. Он доступен и не требует специальных ингредиентов.

Как окрашивать:

  • Соберите большое количество луковой шелухи (чем больше, тем лучше).
  • Положите в кастрюлю, залейте водой.
  • Доведите до кипения и варите 10 минут.
  • Добавьте яйца и варите еще 30 минут на слабом огне.
  • Выньте, остудите и вытрите салфеткой.

Цвета варьируются от кремового до насыщенно-коричневого - в зависимости от количества шелухи.
С помощью очень распространенных продуктов, которые есть почти на каждой кухне, можно создать корзину разноцветных праздничных яиц (фото: Getty)

Как покрасить яйца в вине

Этот способ не только окрашивает, но и придает яичной скорлупе благородный блеск. Лучше всего использовать сухое красное вино.

Как красить:

  • Смешайте 1 литр вина с 1 литром воды.
  • Доведите до кипения.
  • Добавьте яйца и варите на слабом огне 15 минут.
  • Оставьте их в жидкости еще на 30 минут для насыщения цвета.
  • Вытащите и дайте высохнуть естественным образом.

Цвет будет варьироваться от нежно-розового до рубинового - все зависит от времени выдержки.

Как покрасить яйца кофе

Кофе создает благородный кремово-коричневый цвет и обладает приятным ароматом. Отличный вариант для поклонников минимализма и натуральности.

Как окрашивать:

  • Насыпьте 1 стакан молотого (тонкого помола) кофе в кастрюлю.
  • Добавьте 1 литр воды и доведите до кипения.
  • Опустите в отвар яйца и варите 10 минут.
  • Оставьте на 15-20 минут в жидкости.
  • Выньте и дайте высохнуть.

Яйца приобретут мягкие кофейные оттенки, которые хорошо подойдут к праздничному столу.

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При подготовке материала использовались источники: сайты Klopotenko.com и Osvitoria.media.

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