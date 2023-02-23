У будь-якій дозі: лікар розповів, як алкоголь негативно впливає на зір

Як алкоголь впливає на зір

За словами лікаря, безпечної дози алкоголю не снує. Тому алкогольна інтоксикація може трапитись навіть від маленького келиха вина.

Загалом вживання алкоголю підвищує ризик розвитку таких хвороби:

катаракти;

глаукоми;

хвороби сухого ока;

вікової макулярної дегенерації;

центральної серозної хоріоретинопатії.

Офтальмолог зазначив, що у неякісному алкоголі може бути метанол, отруєння яким може призвести до повної втрати зору та смерті.

Також травми корком від шампанського можуть бути дуже серйозними, призводячи до зниження зору назавжди та навіть втрати ока.

До того ж алкоголь у будь-яких кількостях збільшує ризик інфаркту та інсульту.

Алкоголь викликає рак

Дієтолог Юлія Чумак в Instagram зазначила, алкоголь також викликає 7 типів раку, переважно це рак молочної залози і товстої кишки. Також алкоголь є одним з найвпливовіших факторів який підвищує ризик захворювань серця і судин

До того ж алкоголь напої є основними причинами захворювань печінки.

Важливо знати, що червоне вино так само не корисне, як і будь-який інший алкоголь, і нічим не корисніше за біле. Міф про користь червоного вина з'явився через поліфенол ресвератрол, який було знайдено в вині.

Згодом виявилось, що його кількість там настільки мізерна, що потрібно випити декілька бочок вина задля хоч якогось позитивного ефекту.

"Вживання алкоголь у невеликих кількостях нічим не корисніше, ніж повне виключення його з раціону.", - каже дієтолог.