В любой дозе: врач рассказал, как алкоголь негативно влияет на зрение

Употребление алкоголя в целом негативно влияет на организм. Не исключением есть и глаза. Поэтому важно уберечь свое здоровье и отказаться от алкогольных напитков.
Об этом рассказал офтальмолог Дмитрий Павленко в Instagram.
По словам врача, безопасной дозы алкоголя нет. Поэтому алкогольная интоксикация может произойти даже от маленького бокала вина.
В целом употребление алкоголя повышает риск развития таких заболеваний:
Офтальмолог отметил, что в некачественном алкоголе может находиться метанол, отравление которым может привести к полной потери зрения и смерти.
Также травмы пробкой от шампанского могут быть очень серьезными, приводя к снижению зрения навсегда и даже потере глаз.
К тому же, алкоголь в любых количествах увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Диетолог Юлия Чумак в Instagram отметила, что алкоголь также вызывает 7 типов рака, преимущественно это рак молочной железы и толстой кишки. Также алкоголь является одним из самых влиятельных факторов, который повышает риск заболеваний сердца и сосудов.
К тому же, алкоголь напитки являются основными причинами заболеваний печени.
Важно знать, что красное вино так же не полезно, как и любой другой алкоголь, и ничем не полезнее белого. Миф о пользе красного вина появился из-за полифенола ресвератрола, который был найден в вине.
Впоследствии оказалось, что его количество там настолько мизерно, что нужно выпить несколько бочек вина для хоть какого-то положительного эффекта.
"Употребление алкоголя в небольших количествах ничем не полезнее, чем полное исключение его из рациона.", - говорит диетолог.
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