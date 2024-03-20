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У Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проекту

Як виглядатиме новий ТРЦ (фото: facebook.com/buchagolova)
Автор: Василина Копитко

У Бучі на місце зруйнованого росіянами Епіцентру планують збудувати новий ТРЦ "Bucha Gallery", який стане найбільшим на Київщині. У мережі уже показали, як виглядатиме новий центр.

Про це пише РБК-Україна (проект Syler) із посиланням на публікацію мера Бучі Анатолія Федорука у Facebook.

Як виглядатиме новий ТРЦ

"Отак виглядатиме новий Епіцентр "Bucha Gallery" на місці зруйнованого росіянами по вулиці Нове Шосе у Бучі, який планують побудувати до кінця цього року", - написав Федорук.

Він зазначив, що це створить понад 600 робочих місць для жителів громади та більш як 30 мільйонів податків до місцевого бюджету щорічно.

"Загальна площа нового торговельно-розважального центру становитиме 97 тисяч кв. м - він найбільший на Київщині", - додав мер Бучі.

Також він наголосив, що новий формат Епіцентру стане грандіозним проектом у Бучанській громаді і стане ще одним прикладом відродження міста.

Ось так виглядатиме новий ТРЦ у Бучі (фото: facebook.com/buchagolova)

Відомо також, що у новому ТРЦ також планують:

  • відкриття 10 ресторанів
  • дитячий розважальний центр
  • реалізувати унікальний стиль й дизайн
  • будівництво масштабного паркінгу на 1 052 машиномісць
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