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В Буче построят самый большой в Киевской области ТРЦ. Вот первые фото проекта

Как будет выглядеть новый ТРЦ (фото: facebook.com/buchagolova)
Автор: Василина Копытко

В Буче на место разрушенного россиянами Эпицентра планируют построить новый ТРЦ "Bucha Gallery", который станет самым большим в Киевской области. В сети уже показали, как будет выглядеть новый центр.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Syler) со ссылкой на публикацию мэра Бучи Анатолия Федорука в Facebook.

Как будет выглядеть новый ТРЦ

"Вот так будет выглядеть новый Эпицентр "Bucha Gallery" на месте разрушенного россиянами по улице Новое Шоссе в Буче, который планируют построить до конца этого года", - написал Федорук.

Он отметил, что это создаст более 600 рабочих мест для жителей громады и более 30 миллионов налогов в местный бюджет ежегодно.

"Общая площадь нового торгово-развлекательного центра составит 97 тысяч кв. м - он самый большой в Киевской области", - добавил мэр Бучи.

Также он отметил, что новый формат Эпицентра станет грандиозным проектом в Бучанской громаде и станет еще одним примером возрождения города.

Так будет выглядеть новый ТРЦ в Буче (фото: facebook.com/buchagolova)

Известно также, что в новом ТРЦ также планируется:

  • открытие 10 ресторанов
  • детский развлекательный центр
  • реализировать уникальный стиль и дизайн
  • строительство масштабного паркинга на 1 052 машиномест
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