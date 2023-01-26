У Бучі та Ірпені з'явилися графіті італійського художника TvBoy, який "посадив" Путіна

Графіті прикрасили будівлю біля міської ради Бучі та стіни будівлі ліцею. У своїй роботі TvBoy використовував техніку трафарету.

Художник на двох локаціях зобразив дівчаток, які малюють символ миру у кольорах українського прапора, піднявшись на сходи... а також "залишають" знак із закликом зупинити війну.

Графіті італійського вуличного художника італійський TVboy на будівлі біля міської ради Бучі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

"Зупинити війну в Україні закликає весь світ. Політики, митці, спортсмени об'єднуються в підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти і відбудувати. Не мовчить італійський TVboy художник, який також підтримав жителів Бучі і закликав своїм малюнком - графіті зупинити війну", - коментують роботи вуличного художника у прес-службі міськради Бучі.

Підписуючи свої графіті, TVboy також використовував синьо-жовті кольори.

Графіті TVboy у Бучі на будівлі ліцею №4 (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Також роботи італійського вуличного художника помітили в Ірпені на Центральному будинку культури та на руїнах спортивного стадіону. Застав TvBoy за створенням графіті голова правління в Українському кіноінституті Руслан Савчук.

"Сьогодні я став випадковим свідком його роботи на зруйнованому рашистами Центральному будинку культури. Сподіваюсь, що подібні акції допоможуть популяризувати й наш проєкт з відновлення ЦБК. Інша робота сфотографована на руїнах стадіону поруч", - пише він у своєму Facebook.

Ось як виглядають графіті TvBoy в Ірпені:

Графіті італійського художника TVboy в Ірпені (фото: facebook.com/Ruslan.Savchuk.1)

Хто такий TvBoy та як художник підтримує Україну

Справжнє ім'я 42-річного італійського художника Сальваторе Бенінтенде, але роботи майстер підписує своїм творчим псевдонімом TvBoy. Родом він із Палермо.

Вуличний художник є представником руху NeoPop. Відомий створеним ним персонажем, "Телевізором" - альтер-его, яке митець часто зображує як символ на відміну від масової культури нових поколінь, в основному завдяки телебаченню.

Художник Сальваторе Бенінтенде, відомий під псевдонімом TvBoy (фото: facebook.com/tvboy)

Роботи TvBoy виставляються у галереях у різних країнах Європи, а перша його перша персональна виставка датується 2008 роком.

Після початку Росією повномасштабної війни проти України Бенінтенде долучився до голосу інших всесвітньо відомих діячів культури, які закликають зупинити агресію. Так, навесні 2022 року TvBoy написав низку тематичних робіт.

Однією з найвідоміших із них є мурал, що зображує російського диктатора Володимира Путіна за ґратами, у помаранчевій робі з кайданками на руках. Він розташований у Барселоні на площі Sant Jaume біля мерії.

Зображення Путіна за ґратами художник 26 березня 2022 року у своєму акаунті в мережі підписав "Мрія" (фото: facebook.com/tvboy)

Мурал із Путіним за ґратами в центрі Барселони (фото: reddit.com)

Ось і інші роботи TvBoy проти російської війни та на підтримку України:

Зображення президента України Володимира Зеленського, який тримає прострілений знак "стоп" у синьо-жовтих кольорах, TvBoy 4 березня 2022 року підписав "Будь ласка, зупиніть це божевілля" (фото: facebook.com/tvboy)

Зображення дітей із прапором зі знаком миру, які піднялися на танк російських окупантів, 11 березня 2022-го він підписав "Діти сподіваються" (фото: facebook.com/tvboy)

Зображення дівчинки, яка на величезному синьо-жовтому фоні пише слово "надія" зі знаком миру, TvBoy 30 квітня підписав словом "Ми стоїмо за надію" (фото: facebook.com/tvboy)