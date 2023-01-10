Росіяни хотіли зірвати онлайн-аукціон Бенксі на підтримку України
Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом тисяч "ворожих атак" з Росії. Благодійна організація Фонд Legacy of War зафіксувала 3500 незаконних реєстрацій з російських IP-адрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Бенксі, всесвітньо відомий художник графіті, спочатку оголосив про набір із 50 нових лімітованих тиражів трафаретів через Legacy of War Foundation для збору коштів на підтримку "наших друзів в Україні".
"Я зробив 50 таких скринпринтів, а всі кошти ідуть нашим друзям в Україну", - написав він в своєму акаунті Instagram.
Шанувальники повинні були зареєструватися в Інтернеті, щоб отримати принти, які зображують мишу, що ковзає по стінці коробки з написом "КРИХКЕ", і коштували 5000 фунтів стерлінгів за штуку. Але, згідно з даними Legacy of War Foundation, виникла проблема з незаконною реєстрацією.
"Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо успішних заявників... Спасибі вам за вашу підтримку. Сайт отримав понад 1 мільйон запитів (і 3500 ворожих атак з російських IP-адрес), тому ми цінуємо ваше терпіння зараз", - йдеться у заяві благодійної організації.
За словами фонду, кожен відбиток унікальний, оскільки подряпини від миші на кожному наніс сам Бенксі за допомогою заточеного різака для піци. Кожен відбиток підписаний і пронумерований, до того ж вони обмежені одним екземпляром для кожного клієнта.
Кошти, виручені від продажу принтів, будуть спрямовані на придбання нових машин швидкої допомоги та допоміжних транспортних засобів, які будуть використовуватися для порятунку людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та цивільних.
Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 1,5 тисячі кібератак з початку повномасштабної війни.
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