Росіяни хотіли зірвати онлайн-аукціон Бенксі на підтримку України

Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом тисяч "ворожих атак" з Росії. Благодійна організація Фонд Legacy of War зафіксувала 3500 незаконних реєстрацій з російських IP-адрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Бенксі, всесвітньо відомий художник графіті, спочатку оголосив про набір із 50 нових лімітованих тиражів трафаретів через Legacy of War Foundation для збору коштів на підтримку "наших друзів в Україні".

"Я зробив 50 таких скринпринтів, а всі кошти ідуть нашим друзям в Україну", - написав він в своєму акаунті Instagram.

Шанувальники повинні були зареєструватися в Інтернеті, щоб отримати принти, які зображують мишу, що ковзає по стінці коробки з написом "КРИХКЕ", і коштували 5000 фунтів стерлінгів за штуку. Але, згідно з даними Legacy of War Foundation, виникла проблема з незаконною реєстрацією.

"Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо успішних заявників... Спасибі вам за вашу підтримку. Сайт отримав понад 1 мільйон запитів (і 3500 ворожих атак з російських IP-адрес), тому ми цінуємо ваше терпіння зараз", - йдеться у заяві благодійної організації.

За словами фонду, кожен відбиток унікальний, оскільки подряпини від миші на кожному наніс сам Бенксі за допомогою заточеного різака для піци. Кожен відбиток підписаний і пронумерований, до того ж вони обмежені одним екземпляром для кожного клієнта.