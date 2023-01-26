В Буче и Ирпене появились граффити итальянского художника TvBoy, который "посадил" Путина

Граффити украсили здание возле городского совета Бучи и стены здания лицея. В своей работе TvBoy использовал технику трафарета.

Художник на двух локациях изобразил девочек, которые рисуют символ мира в цветах украинского флага, поднявшись на лестницу... а также "оставляют" знак с призывом остановить войну.

Граффити итальянского уличного художника итальянский TVboy на здании возле горсовета Бучи (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

"Остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, деятели искусств, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить. Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвавший своим рисунком - граффити остановить войну", - комментируют работы уличного художника в пресс-службе горсовета Бучи.

Подписывая свои граффити, TVboy также использовал сине-желтые цвета.

Граффити TVboy в Буче на здании лицея №4 (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Также работы итальянского уличного художника заметили в Ирпене на Центральном доме культуры и на руинах спортивного стадиона. Застал TvBoy за творением граффити председатель правления в Украинском киноинституте Руслан Савчук.

"Сегодня я стал случайным свидетелем его работы на разрушенном рашистами Центральном доме культуры. Надеюсь, что подобные акции помогут популяризировать и наш проект по восстановлению ЦБК. Другая работа сфотографирована на развалинах стадиона рядом", - пишет он в своем Facebook.

Вот как выглядят граффити TvBoy в Ирпене:

Граффити итальянского художника TVboy в Ирпене (фото: facebook.com/Ruslan.Savchuk.1)

Кто такой TvBoy и как художник поддерживает Украину

Настоящее имя 42-летнего итальянского художника Сальваторе Бенинтенде, но работы мастер подписывает своим творческим псевдонимом TvBoy. Родом он из Палермо.

Уличный художник является представителем движения NeoPop. Известен созданным им персонажем, "Телевизором" - альтер-эго, которое художник часто изображает как символ отличия от массовой культуры новых поколений, в основном благодаря телевидению.

Художник Сальваторе Бенинтенде, известный под псевдонимом TvBoy (фото: facebook.com/tvboy)

Работы TvBoy выставляются в галереях в разных странах Европы, а первая его первая персональная выставка датируется 2008 годом.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины, Бенинтенде присоединился к голосу других всемирно известных деятелей культуры, призывающих остановить агрессию. Так, весной 2022 года TvBoy написал ряд тематических работ.

Одной из самых известных из них является мурал, изображающий российского диктатора Владимира Путина за решеткой, в оранжевой робе с наручниками на руках. Расположен он в Барселоне на площади Sant Jaume возле мэрии.

Изображение Путина за решеткой художник 26 марта 2022 года в своем аккаунте в сети подписал "Мечта" (фото: facebook.com/tvboy)

Мурал с Путиным за решеткой в центре Барселоны (фото: reddit.com)

Вот и другие работы TvBoy против российской войны и в поддержку Украины:

Изображение президента Украины Владимира Зеленского, держащего простреленный знак "стоп" в сине-желтых цветах, TvBoy 4 марта 2022 года подписал "Пожалуйста, остановите это безумие" (фото: facebook.com/tvboy)

Изображение детей с флагом со знаком мира, которые взобрались на танк российских оккупантов, 11 марта 2022-го он подписал "Дети надеются" (фото: facebook.com/tvboy)

Изображение девочки, которая на огромном сине-желтом фоне пишет слово "надежда" со знаком мира, TvBoy 30 апреля подписал словом "Мы стоим за надежду" (фото: facebook.com/tvboy)