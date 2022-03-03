Над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг под "Слава Украине!" (видео)

"Город Буча, 3 марта 2022 года. Поднимаем украинский флаг над городом", - говорит закадровый голос.

Украинские военные подняли флаг на флагшток и воскликнули: "Слава Украине!"

Напомним, что Буча - город на северо-западе от Киева, который героически с первого дня сопротивляется вражеским войскам, пытающимся прорваться в Киев.

Недавно на фото показали, что одна из улиц города превратилась в самое настоящее кладбище для вражеской техники ВС Российской Федерации.