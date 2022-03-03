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Над Бучею підняли синьо-жовтий український стяг під вигуки "Слава Україні!" (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.

Відео показав Андрій Цаплієнко, воєнний кореспондент.

"Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом", - говорить закадровий голос.

Українські військові підняли стяг на флагшток і вигукнули: "Слава Україні!"

Нагадаємо, що Буча - місто на північному заході від Києва, яке героїчно з першого дня чинить опір ворожим військам, що намагаються прорватися до Києва.

Нещодавно на фото показали, що одна з вулиць міста перетворилася на справжнісінький цвинтар для ворожої техніки ЗС Російської Федерації.

Раніше ми писали, що у небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine".

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