Над Бучею підняли синьо-жовтий український стяг під вигуки "Слава Україні!" (відео)

"Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом", - говорить закадровий голос.

Українські військові підняли стяг на флагшток і вигукнули: "Слава Україні!"

Нагадаємо, що Буча - місто на північному заході від Києва, яке героїчно з першого дня чинить опір ворожим військам, що намагаються прорватися до Києва.

Нещодавно на фото показали, що одна з вулиць міста перетворилася на справжнісінький цвинтар для ворожої техніки ЗС Російської Федерації.