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Сотни миллионов: в Буче посчитали ущерб от российского вторжения

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Буча, Воскресенье 15 мая 2022 06:11
Сотни миллионов: в Буче посчитали ущерб от российского вторжения Фото: в Буче посчитали ущерб от российского вторжения (РБК-Украина/Анастасия Рокитна)
Автор: Артур Родивилов

Ущерб, нанесенный Буче армией России, по оценке специалистов Минэкономики и KSE составляет 449 млн долларов. В результате нападения пострадали более тысячи домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Анатолия Федорука в Facebook.

"Продолжаем считать ущерб, нанесенный Бучанской общине армией россии. Лишь по Буче, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, прямые и косвенные потери составляют 449 млн долларов США. Это те потери, что задокументированы по состоянию на 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит" и будут предъявлены российской стороне", - отметил Федорук.

Он приводит данные по разрушениям: всего по Бучанской общине пострадали 1354 здания. 1230 из них - это жилые дома. В частности, 1051 - частные жилые и 179 - многоквартирные дома. Почти половину из них уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты.

178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, что означает, что их невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках. Что касается инфраструктуры громады, то в целом разрушено 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблены тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине доказательства нарушений, совершенных во время вторжения России для расследования их на предмет признания военными преступлениями.

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