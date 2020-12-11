ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ЛШД Києва колапс через ожеледицю: "швидкі" стоять у черзі

П'ятниця 11 грудня 2020 17:33
В ЛШД Києва колапс через ожеледицю: "швидкі" стоять у черзі
Ожеледиця у Києві викликав колапс в ЛШД (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У лікарні швидкої допомоги (ЛШД) твориться справжній колапс через ожеледицю. Так, з учорашнього вечора, 10 грудня, і по сьогоднішній, карети "швидкої" допомоги продовжують везти пацієнтів з різними травмами - розтягненнями, забоями, переломами.

З учорашнього вечора в Києві вкрай складно пересуватися як пішоходам, так і автомобілям. Люди падають, а багатьох "швидкі" забирають прямо з травмпунктів поліклінік, пише Obozrevatel.

Повідомляється, що до приймальні постійно привозять пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості. Переважно, це переломи кінцівок.

"З півночі і до 14:00 - 57 пацієнтів. Це виключаючи людей, які ще не прийняті. Громадяни з травмами голови у нас не обстежуються, а їх приймає нейрохірург в приймальному відділенні. Там же приймає лікар-політравматолог пацієнтів з травмами живота, спини та грудної клітини", - розповідають травматологи.

В ЛШД Києва колапс через ожеледицю: &quot;швидкі&quot; стоять у черзі

В ЛШД Києва "швидкі" стоять у черзі через ожеледицю (фото: obozrevatel.com)

В основному лікарі діагностують переломи кінцівок, розтягування, інші травми. При необхідності постраждалих госпіталізують, а лікарі працюють цілодобово.

Частину постраждалих привозять прямо з травмпунктів поліклінік. А лікарі, які приїжджають на виклики, неофіційно повідомили, що "давно вже такого не пам'ятають".

В ЛШД Києва колапс через ожеледицю: &quot;швидкі&quot; стоять у черзіВ ЛШД Києва колапс через ожеледицю: &quot;швидкі&quot; стоять у черзі

В ЛШД Києва багато травмованих через ожеледицю (фото: obozrevatel.com)

Раніше ми писали, що Київ накрило крижаним дощем. Потім опади перетворили столицю на суцільний каток. Людям вкрай складно пересуватися по вулицях, багато хто падає і травмується.

Але в деяких випадках це буває смішно. Так, мережу розвеселив ролик з дріфтом дівчинки-школярки по Андріївському узвозу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя гололедица

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся