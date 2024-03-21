Брутальні голлівудські актори, які тануть поруч зі своїми французькими бульдогами

Дуейн Джонсон

Найяскравішим представником та великим любителем серед власників французьких бульдогів є Дуейн Джонсон, оскільки у нього було аж дві собаки цієї породи.

Одного звуть Хоббс (на честь персонажа у фільмі Швидкість), а другого Брут. На жаль, Брут помер від отруєння грибом і зараз радує Дуейна лише один Хоббс.

Дуейн Джонсон з бульдогами (фото: Pinterest)

Том Харді

Брутальний красень Том Харді не приховує своєї шаленої любові до бульдогів. Він щасливий володар французького бульдога на прізвисько Блю. Актор не часто показує фото зі своїм чотирилапим другом, але на кожній видно, як сильно він залежить від свого Блю.

Том Харді з бульдогом Блю (фото: Pinterest)

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо також є власником францза і дав йому ім’я Джанго, який живе разом з Лео вже понад 8 років.

До речі, появою пса у своєму житті він завдячує своїй колишній коханій - Жизель. Вона подарувала актору цього чудового собаку, з яким актор проводить весело час і робить чудові фото.

Леонардо Ді Капріо з французьким бульдогом (фото: Pinterest)

Х'ю Джекман

Знаменитий Росомаха, також любитель собак, тому його чотирилапим другом став французький бульдог Далі, з яким актор любить гуляти та гратися.

Х'ю Джекман зі своїм бульдогом Далі (фото: Pinterest)

Джейнсон Стетхем

Красень Джейсон Стетхем також виховує французького бульдога, але ніколи не називав його ім’я, проте в актора є спільні фото зі своїм улюбленцем.

Джейнсон Стетхем з французьким бульдогом (фото: Pinterest)