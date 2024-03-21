Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Дуэйн Джонсон

Самым ярким представителем и большим любителем среди владельцев французских бульдогов является Дуэйн Джонсон, поскольку у него было две собаки этой породы.

Одного зовут Хоббс (в честь персонажа в фильме "Скорость"), а второго - Брут. К сожалению, Брут умер от отравления грибом и сейчас радует Дуэйна всего один Хоббс.

Дуэйн Джонсон с бульдогами (фото: Pinterest)

Том Харди

Брутальный красавец Том Харди не скрывает своей безумной любви к бульдогам. Он счастливый обладатель французского бульдога по прозвищу Блю. Актер не часто показывает фото со своим четырехлапым другом, но на каждой видно, как сильно он зависит от своего Блю.

Том Харди с бульдогом Блю (фото: Pinterest)

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо также является владельцем францза и дал ему имя Джанго, живущего вместе с Лео уже более 8 лет.

Кстати, появлением пса в своей жизни он обязан своей бывшей - Жизель. Она подарила актеру эту замечательную собаку, с которой актер проводит весело время и делает великолепные фото.

Леонардо Ди Каприо с французским бульдогом (фото: Pinterest)

Хью Джекман

Знаменитый Росомаха, также любитель собак, поэтому его четырехлапым другом стал французский бульдог Дали, с которым актер любит гулять и играть.

Хью Джекман со своим бульдогом Дали (фото: Pinterest)

Джейнсон Стэтхэм

Красавец Джейсон Стэтхэм также воспитывает французского бульдога, но никогда не называл его имя, однако у актера есть общие фото со своим любимцем.

Джейнсон Стэтхэм с французским бульдогом (фото: Pinterest)