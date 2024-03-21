Брутальные голливудские актеры, которые тают рядом со своими французскими бульдогами

Французские бульдоги - это очень интересная порода собак, они как дети, всегда чем-то интересуются, требуют внимания и могут растопить даже ледяное сердце.
РБК-Украина (проект Styler) стало интересно, кто из брутальных актеров являются хозяевами милых французских бульдогов и составил собственный список.
Самым ярким представителем и большим любителем среди владельцев французских бульдогов является Дуэйн Джонсон, поскольку у него было две собаки этой породы.
Одного зовут Хоббс (в честь персонажа в фильме "Скорость"), а второго - Брут. К сожалению, Брут умер от отравления грибом и сейчас радует Дуэйна всего один Хоббс.
Дуэйн Джонсон с бульдогами (фото: Pinterest)
Брутальный красавец Том Харди не скрывает своей безумной любви к бульдогам. Он счастливый обладатель французского бульдога по прозвищу Блю. Актер не часто показывает фото со своим четырехлапым другом, но на каждой видно, как сильно он зависит от своего Блю.
Том Харди с бульдогом Блю (фото: Pinterest)
Леонардо Ди Каприо также является владельцем францза и дал ему имя Джанго, живущего вместе с Лео уже более 8 лет.
Кстати, появлением пса в своей жизни он обязан своей бывшей - Жизель. Она подарила актеру эту замечательную собаку, с которой актер проводит весело время и делает великолепные фото.
Леонардо Ди Каприо с французским бульдогом (фото: Pinterest)
Знаменитый Росомаха, также любитель собак, поэтому его четырехлапым другом стал французский бульдог Дали, с которым актер любит гулять и играть.
Хью Джекман со своим бульдогом Дали (фото: Pinterest)
Красавец Джейсон Стэтхэм также воспитывает французского бульдога, но никогда не называл его имя, однако у актера есть общие фото со своим любимцем.
Джейнсон Стэтхэм с французским бульдогом (фото: Pinterest)
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