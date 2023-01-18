В Броварах загинув автор знаменитих фото із нашими героями Маріуполя: що відомо

Що відомо про Миколу Анацького

34-річний фотограф - патріот, який брав участь в АТО, а також він, за словами нардепа Олексія Гончаренка, торік допомагав звільнити Київську область від навали ворога.

Він народився і виріс у Донецькій області, у Бахмуті. Гвардієць. Служив у батальйоні "Донбас". Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

"Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг. Ми познайомились випадково (або не випадково) на День Національної поліції. Дуже добре це пам’ятаю. Це було професійне кохання з першого погляду", - пише про нього у Facebook Вікторія Навроцька, заступник директора Департаменту комунікації у МВС України.

Микола Анацький з колегами (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

14 січня Миколі Анацькому виповнилось 34 роки. У нього лишилась дружина Вікторія, у березні минулого року народилась дочка Марічка.

Ті самі фото з Анкари, на яких Денис Монастирський та Кирило Буданов разом із командирами "Азова" Денисом Прокопенко, Сергієм Волинським, Святославом Паламаром, Денисом Шлегою та Олегом Хоменком.

Фото: МВС

Що відомо про трагедію

18 січня вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри близько 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків.

Наразі розглядається три версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

За даними ДСНС, станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Список загиблих, які були на борту гелікоптера (9 осіб):

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

перший заступник міністра Євгеній Єнін,

державний секретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко,

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,

командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,

пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,

бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Фото: МВС