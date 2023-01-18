В Броварах погиб автор знаменитых фото с нашими героями Мариуполя: что известно

Утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с вертолетом, в результате которого погибло руководство МВД, которое было на борту. Среди них фотограф ведомства Николай Анацкий, автор знаменитых фотографий с освобожденными героями Мариуполя в Анкаре.
дети и жители города.
Узнайте в материале Styler ниже детали трагедии.
34-летний фотограф - патриот, участвовавший в АТО, а также он, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в прошлом году помогал освободить Киевскую область от нашествия врага.
Он родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона им. Кульчицкого.
"Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг. Мы познакомились случайно (или не случайно) на День Национальной полиции. Отлично это помню. Это была профессиональная любовь с первого взгляда", - пишет о нем в Facebook Виктория Навроцкая, заместитель директора Департамента коммуникации в МВД Украины.
Николай Анацкий с коллегами (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)
14 января Николаю Анацкому исполнилось 34 года. У него осталась супруга Виктория, в марте прошлого года родилась дочь Маричка.
Те самые фото из Анкары, на которых Денис Монастырский и Кирилл Буданов вместе с командирами "Азова" Денисом Прокопенко, Сергеем Волынским, Святославом Паламаром, Денисом Шлегой и Олегом Хоменко.
Фото: МВД
18 января вертолет упал рядом с детским садом на улице Петлюры около 08:20. В результате мощного взрыва вспыхнул пожар, повреждения получили здание сада и один из близлежащих многоквартирных домов.
В настоящее время рассматриваются три версии трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
По данным ГСЧС, по состоянию на 15.45 поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Фото: МВД
Ранее мы писали, что Елена Зеленская расплакалась в Давосе, когда узнала о трагедии в Броварах.