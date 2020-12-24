В Броварах погибла годовалая девочка: родители винят врачей в халатности

В Броварах по вине врачей умер годовалый ребенок (Коллаж РБК-Украина)

В Броварах в детской больнице скончалась годовалая девочка. Родители утверждают, что это вина медиков, так как они сообщили о возможной аллергической реакции и отеке горла, но врачи не обратили на это внимание.

Девочку госпитализировали сразу после ухудшения самочувствия, и через три часа она потеряла сознание. Врачи не смогли ее спасти, и она скончалась. Детали рассказали в материале OBOZREVATEL.

Мама малышки Евгения Коротенко рассказала, что дочка умирала у нее на глазах и врачи ничего не могли сделать. В ночь с 1 на 2 декабря девочка начала задыхаться, и мама предположила, что причиной ухудшения состояния мог стать чай со вкусом лесных ягод, который вызвал аллергическую реакцию.

"Весь день она была веселой, мы гуляли, играли. Ребенок не кашлял и вообще не болел в последнее время. Все было прекрасно. На ужин она поела макароны с сыром, это привычная для нее еда. Единственное: я дала ей чай. Но мы его и раньше давали, только с клубникой, а тут был новый вкус – лесные ягоды. Дочка легла спать. А уже через полчаса, примерно в полночь она начала крутиться и как-то странно дышать. Я подумала, что может быть насморк, клала ее на бочок. Но она все равно продолжала издавать звуки из гортани", - рассказала Евгения Коротенко.

В три часа ночи она разбудила мужа, так как дочке стало хуже и поднялась температура. Они вызвали скорую помощь, которая приехала около 4 часов утра. Девочке вкололи но-шпу и анальгин, а в 5 утра малышку привезли в приемное отделение Броварской детской больницы.

"Такое впечатление, что дежурный врач был сонный. Он раза четыре переспрашивал, есть ли у нас кто-то больной, были ли мы в контакте с теми, кто болеет коронавирусом. Я все время ему говорила, что нет. Но у ребенка что-то с горлом, похоже, аллергическая реакция на новый чай, уколите что-то антигистаминное, нужно срочно снять отек. Но он не обращал внимания: послушал ее, измерил сатурацию, она была 97. Сделал укол, и нас отправили в инфекционное отделение", - добавила мама девочки.

В отделении малышке поставили капельницу, а потом отправили на ингаляцию. Дежурный врач к ним подходил и рассказывал, что специалистов еще нет, но они скоро приедут и сделают назначение. Ребенку становилось все хуже и хуже. Сначала она еще стояла на ножках и просилась к маме на ручки. А потом ее начало рвать, и она перестала говорить, только показывала пальчиком на горлышко.

В 8 утра появилась заведующая отделением и по словам Коротенко, она была раздражительной и неприветливой. Выясняла, нет ли больных в семье. Евгения обратила внимание врача, что ребенок рвет, снова попросила дать антигистаминные препараты. Но девочке снова назначили ингаляцию, хотя и родители, и медсестра сообщили, что процедуру уже делали. Отец понес с медсестрой ребенка на ингаляцию, но почти сразу прибежал с дочкой на руках обратно, так как девочка начала синеть и перестала дышать.

По словам родителей, врач только вскрикнула: "Ой, б**ть!", схватила ребенка и понесла в манипуляционную. Родителей вытолкали в коридор, но они наблюдали за всем в окно.

"У них была паника, там никаких слаженных действий не было. Врач бегала и кричала: "Где кислород, б**ть, где ключ, дайте ключ". Они не могли найти вентиль от кислородной точки, чтобы включить кислород. Прибежала уже другая медсестра, открыла этот вентиль. Они кричали: "Реанимацию, вызывайте реанимацию!" – рассказала Коротенко.

Через пять минут в манипуляционной все затихло, и родители увидели, что у дочки на лице кислородная маска, а врач делает массаж сердца.

"Дочка перед этим ведь показывала мне ручкой на горлышко, она не могла говорить и дышать, только показывала! Но они не обращали внимания. Тогда муж увидел, как одна из медсестер села у подоконника и начала что-то переписывать в истории болезни", - добавила женщина.

Реаниматолог приехал в больницу только через 25 минут. К тому времени муж Евгении Коротенко сообщил, что девочка умерла. Слишком много прошло времени и слишком долго врачи возились с оказанием помощи.

"Слишком много времени прошло. Мы же оба адвокаты и сталкивались с медицинскими нарушениями. Есть протокол реанимационных действий. В случае остановки дыхания ребенка нужно интубировать напрямую, через трахею. Этому учат еще на первом курсе медицинского вуза. А заведующая не смогла этого сделать. Масочка там не поможет", - отметила Коротенко.

Реаниматолог рассказал родителям, что ребенка интубировали, давление стабилизировали, сердце запустили. Но он добавил: "Ну вы же понимаете, 25 минут она была без кислорода, вы это понимаете".

"Он дал нам намек, что даже если дочка выживет, то здоровой она уже никогда не будет. Потому что мозг без кислорода через 6-8 минут умирает", - сказала Коротенко.

Несколько часов врачи боролись за жизнь ребенка, потом ее состояние стабилизировалось и родителей пустили к дочери. Мама смогла обнять ее и поцеловать. Потом у нее несколько раз останавливалось сердце и его снова запускали. К пяти вечера приехала бригада из Боярки, чтобы забрать девочку в реанимацию.

"Нам сначала говорили, что провели экспресс-тест и у ребенка коронавирус. А позже сообщили, что пришли результаты ПЦР-теста – вируса нет. Возможно, они начали ее тогда колоть по протоколу от коронавируса. Не знаю", - добавили родители.

К 6 вечера их начали готовить к самому худшему, и реаниматолог сообщил, что организм ребенка сдается и он уже 40 минут пытается ее реанимировать. В 18:40 врачи зафиксировали смерть ребенка. В справке о смерти медики указали диагноз – пневмония.

"Пневмония это уже следствие. После того как ребенок долгое время находился без кислорода легкие начали отекать и заполняться жидкостью. Это пневмония. Понимаете, в течение трех часов, когда мы привезли дочь в приемное отделение Броварской детской больницы, врач должен был увидеть, что ее состояние ухудшается. Он не обратил на это внимания, а ждал, когда придут другие врачи. Он мог просто по-человечески сказать везите ее в Боярку, пока есть время, у нас машин нет, я бы ее домчала за 40 минут по пустым дорогам. А потом заведующая отделением не смогла правильно оказать помощь. Она не интубировала ребенка, а ждала реаниматолога. Время ушло", - рассказала Коротенко.

Родители написали заявление в полицию, дело должны переквалифицировать из уголовного производства по ст.115 УК в ч.2 ст. 140 – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжелые последствия для несовершеннолетних.

Как отметила Евгения Коротенко, в больнице не провели служебное расследование, а врачей не стали отстранять от выполнения обязанностей. Она объяснила, что данная статья предусматривает только три года лишения свободы и дело будут затягивать, проводить экспертизы. Она вместе с мужем и адвокатами намерена бороться за то, чтобы виновные понесли наказание.

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