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В больнице Тернополя умер известный гитарист из-за халатности врачей

Тернополь, Понедельник 14 декабря 2020 19:29
В больнице Тернополя умер известный гитарист из-за халатности врачей
В Тернополе умер гитарист Валерий Илькив (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 13 декабря, скончался известный тернопольский музыкант Валерий Илькив, который был гитаристом кавер-команды западной Украины Gunz Live Band.

Смерть музыканта наступила из-за халатности медиков Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает местное издание TeNews.

По словам киевского адвоката Ларисы Криворучко, медики установили Илькиву ошибочный диагноз. О халатности врачей также написал политик и спортсмен Игорь Побер.

Валерия Илькива доставили в больницу 9 декабря и ему нужна была срочная операция, но врачи установили ошибочный диагноз, и решили не оперировать его.

В больнице Тернополя умер известный гитарист из-за халатности врачей

Валерий Илькив (фото: tenews.org.ua)

Через день все внутренние органы Валерия отказали, перестали работать самостоятельно. 13 декабря в час ночи он умер.

"Сейчас существует проблема с местом на кладбище", - отметила Лариса Криворучко, которая по просьбе отца покойного будет пытаться делать все, чтобы виновных в смерти Валерия Илькива установили и наказали.

Напомним, скончался известнейший украинский композитор и актер Александр Жилинский, который был автором песен Таисии Повалий и Павла Зиброва.

Ранее умер вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Причиной смерти называют инфаркт, музыканту было 64 года.

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