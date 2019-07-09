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Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "другу" (фото)

STYLERЖиття    09.07.2019 - 19:58
Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "другу" (фото)
Ілюстративне фото (pixabay)

У Львові дівчинку залишили в магазині і поставили "на вуха" поліцію

У Львові кинули маленьку дівчинку в магазині, після чого працівники ювенальної превенції Галицького відділу поліції забрала дитину у відділ, а правоохоронці звернулися до українців з проханням допомогти встановити батьків малечі.

Пізніше з'ясувалося, що 3-річну дівчинку батько залишив зі своїм другом, який зайшов з дитиною у магазин на вулиці Куліша, 23 і просто залишив там. Про це розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Facebook 9 липня.

Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку &quot;другу&quot; (фото)

У Львові в магазині кинули дитини (Фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Чоловіка з дівчинкою в магазині зняла камера відеоспостереження, встановлена біля продавців.

Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку &quot;другу&quot; (фото)

Поліція розшукувала батьків дівчинки, яку кинули в магазині (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Дивна історія з кинутою дитиною поставила "на вуха" поліцію області. Дівчинка нічого не говорила, і правоохоронці просили відгукнутися усіх, кому відомо ім'я та адреса проживання малечі або її рідних. Вирішувалося питання про поміщення її у Будинок дитини.

Спочатку передбачалось, що це дитина з Зарудців (Зашків), і її удочерила з сестрою родина зі Львова. Пізніше ця інформація не підтвердилася.

Зінкевич розповів, що знайшовся батько дівчинки разом з бабусею, мати померла торік у серпні.

Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку &quot;другу&quot; (фото)

У Львові в магазині кинули дівчинку (Фото: facebook.com/MVS.LVIV)

"Батько залишив дитину з другом, який завів її в магазинах і залишив - поки всю ситуацію встановлюють", - написав він.

Зараз дитина залишиться у притулку.

Користувачі мережі обурюються таким ставленням дорослого до дитини і дивуються, чому батько дівчинки залишив її з таким "відповідальним" другом.

Кинув в магазині: у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку &quot;другу&quot; (фото)

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Нагадаємо, днями в Києві у спеціальному місці для добровільного і анонімного відмови від дітей залишили дводенного дитини.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області 11-річна Карина Агрипишина майже п'ять років живе в лікарні, куди потрапила з діагнозом хронічна ниркова недостатність. Рідні кинули дівчинку фактично напризволяще і дитина самостійно бореться за життя.

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