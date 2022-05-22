Бросил двоих детей: британец взял к себе жить украинскую беженку, а потом сбежал с ней от жены

Как все началось

София из Львова подалась на программу спонсорства "Дома для Украины" и написала пост в соцсети.

22-летняя украинка София (Скриншот The Sun)

Охранник Тони, работающий в медицинском центре NHS, сразу ответил Софии в Facebook и предложил стать ее спонсором в Великобритании.

Ранее она работала менеджером в IT во Львове, потом поехала в Берлин, где несколько недель ждала оформления своей британской визы.

В конце концов, 4 мая она прилетела в Манчестер и переехала к Тони и Лорне в Брэдфорд, Западный Йорк. Но ее прибытие вызвало большой конфликт, который вскоре накалился до предела.

Тони переселил свою шестилетнюю дочь из ее комнаты на двухъярусную кровать вместе с трехлетней сестрой, чтобы освободить место для беженки, несмотря на возражения Лорны.

В последствии Тони и София влюбились друг в друга. Дочери пары тоже полюбили Софию, но Лорна была возмущена до предела.

Жена Тони сказала Софии уйти — и Тони последовал за ней.

История охранника-британца и украинки

По словам британца, когда Лорна ложилась спать они смотрели с Софией фильмы с украинскими субтитрами. Он немного знает словацкий, что помогало ему общаться с украинкой.

Сейчас Тони говорит, что остаток своей жизни намерен провести с Софией, а она в свою очередь сообщила, что как только его увидела - он ей сразу понравился.

"Думаю, люди нас не поймут, но так бывает. Я видела, каким он несчастным был до меня", - рассказала украинка София.

Тони уверен, что все сделал правильно, так как встретил настоящую любовь.

Тони и София теперь вместе (Скриншот The Sun)

Что говорит Лорна о Софии

По словам британки Лорны вначале она сомневалась, стоит ли принимать в своем доме беженку, но потом приняла решение сделать добро. И вот как София отплатила ей за это.

Тони и Лорна жили вместе с 2014 года (скриншот The Sun)

"Она решила соблазнить Тони с самого первого дня. Я чувствовала это. Если бы не мои друзья сейчас рядом, я не знаю, как бы я пережила это", - рассказала Лорна.

Британка рассказала, что украинка всегда наносила макияж и надевала блузку с декольте перед тем, как Тони возвращался в дом. Когда его не было - она не красилась.

Соседи начали говорить Лорне, как ее муж флиртует с Софией, находясь возле дома. Они часто оставались вместе наедине и о чем-то мило болтали.

"Я начала чувствовать себя третьим лишним, когда они сидели на диване, смеясь и шутя, а меня игнорировали. Внезапно я почувствовала себя нежеланным гостем в собственном доме", - вспоминает Лорна.

Тони и Лорна были вместе с 2014 года и воспитывали двух дочерей.