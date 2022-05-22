Кинув двох дітей: британець взяв до себе жити українську біженку, а потім втік з нею від дружини

Як все почалося

Софія зі Львова подалася на програму спонсорства "Будинки для України" і написала пост у соцмережі.

22-річна українка Софія (скріншот The Sun)

Охоронець Тоні, який працює в медичному центрі NHS, відразу відповів Софії в Facebook і запропонував стати її спонсором у Великобританії.

Раніше вона працювала менеджером в IT у Львові, потім поїхала до Берліна, де кілька тижнів чекала оформлення своєї британської візи.

Зрештою, 4 травня вона прилетіла в Манчестер і переїхала до Тоні і Лорни в Бредфорд, Західний Йорк. Але її прибуття викликало великий конфлікт, який незабаром загострився до межі.

Тоні переселив свою шестирічну дочку з її кімнати на двоярусне ліжко разом з трирічною сестрою, щоб звільнити місце для біженки, незважаючи на заперечення Лорни.

Надалі Тоні і Софія закохалися один в одного. Дочки пари теж полюбили Софію, але Лорна була обурена до межі.

Дружина Тоні сказала Софії піти - і Тоні пішов за нею.

Історія охоронця-британця та українки

За словами британця, коли Лорна лягала спати вони дивилися з Софією фільми з українськими субтитрами. Він трохи знає словацьку, що допомагало йому спілкуватися з українкою.

Зараз Тоні каже, що залишок свого життя має намір провести з Софією, а вона своєю чергою повідомила, що як тільки його побачила - він їй відразу сподобався.

"Думаю, люди нас не зрозуміють, але так буває. Я бачила, яким він нещасним був до мене", - розповіла українка Софія.

Тоні впевнений, що все зробив правильно, через те, що зустрів справжню любов.

Тоні і Софія тепер разом (скріншот The Sun)

Що говорить Лорна про Софію

За словами британки Лорни спочатку вона сумнівалася, чи варто приймати в своєму будинку біженку, але потім прийняла рішення зробити добро. І ось як Софія відплатила їй за це.

Тоні і Лорна жили разом з 2014 року (скріншот The Sun)

"Вона вирішила спокусити Тоні першого ж дня. Я відчувала це. Якби не мої друзі зараз поруч, я не знаю, як би я пережила це", - розповіла Лорна.

Британка повідомила, що українка завжди наносила макіяж і одягала блузку з декольте перед тим, як Тоні повертався в будинок. Коли його не було - вона не фарбувалася.

Сусіди почали говорити Лорні, як її чоловік фліртує з Софією, перебуваючи біля будинку. Вони часто залишалися разом наодинці і про щось мило базікали.

"Я почала відчувати себе третім зайвим, коли вони сиділи на дивані, сміючись і жартуючи, а мене ігнорували. Раптово я відчула себе небажаним гостем у власному будинку", - згадує Лорна.

Тоні і Лорна були разом з 2014 року і виховували двох дочок.