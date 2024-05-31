Броколі у клярі: рецепт легкої вечері менш ніж за півгодини

Що потрібно для броколі в клярі

Для того, щоб приготувати таку легку вечерю, вам потрібні наступні інгредієнти:

броколі - 600 г;

борошно - 60 г;

молоко (жирність 2,5%) - 50 мл;

яйця - 2 шт.;

олія - 50 мл;

панірувальні сухарі - 60 г;

перець - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати броколі в клярі

Для початку помийте броколі та поділіть його на суцвіття. Поставте на вогонь каструльку з водою, додайте сіль до смаку та доведіть воду до кипіння. Вкиньте в окріп суцвіття броколі.

Варіть броколі приблизно 4 хвилини - після цього злийте воду через друшляк та зачекайте, доки броколі трохи охолоне.

Приготуйте кляр: для цього розбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець до смаку. Збийте суміш до однорідної консистенції. Висипте борошно в іншу тарілку, а в ще одну насипте сухарі.

Охололе броколі спочатку необхідно обкачати в борошні, після цього вмочити в кляр, та запанірувати сухарями.

Розігрійте олію на пательні та підсмажте броколі до рум'яної скоринки - і легка вечеря готова.