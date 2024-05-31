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Броколі у клярі: рецепт легкої вечері менш ніж за півгодини

Як приготувати броколяі на вечерю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Броколі - корисний варіант для вечері, проте його смак може набриднути. Це можна легко виправити за допомогою кляру, який робить страву хрумкою та неймовірно смачною - а готувати таку вечерю неймовырно швидко.

Про те, як приготувати броколі у клярі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для броколі в клярі 

Для того, щоб приготувати таку легку вечерю, вам потрібні наступні інгредієнти:

  • броколі - 600 г;
  • борошно - 60 г;
  • молоко (жирність 2,5%) - 50 мл;
  • яйця - 2 шт.;
  • олія - 50 мл;
  • панірувальні сухарі - 60 г;
  • перець - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати броколі в клярі 

Для початку помийте броколі та поділіть його на суцвіття. Поставте на вогонь каструльку з водою, додайте сіль до смаку та доведіть воду до кипіння. Вкиньте в окріп суцвіття броколі. 

Варіть броколі приблизно 4 хвилини - після цього злийте воду через друшляк та зачекайте, доки броколі трохи охолоне.

Приготуйте кляр: для цього розбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець до смаку. Збийте суміш до однорідної консистенції. Висипте борошно в іншу тарілку, а в ще одну насипте сухарі.

Охололе броколі спочатку необхідно обкачати в борошні, після цього вмочити в кляр, та запанірувати сухарями. 

Розігрійте олію на пательні та підсмажте броколі до рум'яної скоринки - і легка вечеря готова.

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